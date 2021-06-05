«ВТБ Капитал» приобретает миноритарную долю в компании Delimobil Holding S.A. (владеет сервисами «Делимобиль», Anytime и Anytime.Prime) за $75 млн, рассказал прессе председатель правления ВТБ Юрий Соловьев. Доля «ВТБ Капитала» составит около 15%, что даёт оценку компании на основании этой сделки в полмиллиарда долларов. Руководство «Делимобиля» подчеркнуло открытость компании ко входу в капитал новых партнёров.

Согласно пресс-релизу «Делимобиля», привлеченные средства будут направлены на дальнейшее развитие и укрепление позиций каршеринговых проектов на российском рынке. «ВТБ Капитал» впервые выходит на рынок каршеринга. «Мы очень хотим получить дополнительную поддержку для нашего развития. В принципе, я думаю, что любая компания, которая занимает лидерские позиции, и которая хочет усилить это лидерство, ей нужны дополнительные партнеры. Главный вопрос — как правильно выбрать этих партнеров, чтобы они были долгосрочными», — отметил Трани, отвечая на вопрос о потенциальном привлечении других партнеров.

О намерении развивать собственную экосистему сервисов ВТБ рассказывал прессе осенью 2019 года. В 2021 году сбор экосистемы активизировался: банк купил долю и получил место в совете директоров онлайн-кинотеатра ivi. В ходе инвестраунда сервис привлёк около четверти миллиарда долларов от группы инвесторов, среди которых наибольшая доля оказалась у ВТБ.

Ранее Олег Тиньков рассказал в интервью с Леонидом Богуславским, что менеджмент Тинькофф Банка пытался уговорить его пойти в электронную коммерцию и на рынок онлайн-кинотеатров: