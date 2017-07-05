Принадлежащая Алексею Мордашову «Севергрупп» купила 100% онлайн-сервиса для оптимизации HR-процессов Potok. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя группы. Один из основателей стартапа Кирилл Николаев подтвердил информацию и добавил, что остается главой компании. Кроме Николаева, акционерами Potok были также его сооснователь Павел Дубровский, инвестиционная компания United Business Angels и физические лица. Сумма сделки неизвестна.

Запущенный в 2016 году сервис позволяет хранить базы резюме, управлять процессом отбора и искать клиентов по разным источникам. Сейчас им пользуются более 50 компаний, в том числе — Home Credit Bank, банк «Открытие», OneTwoTrip, Esforce и ЦУМ. Стартап зарабатывает на подписке. Стоимость подключения к системе HR-специалиста составляет от 2490 рублей в месяц.

Представитель «Севергрупп» отметил, что сегодня по различным оценкам объем российского рынка систем управления персоналом составляет от 10 до 15 млрд рублей.

Также в компании рассказали, что они хотят продолжить инвестировать в HR-tech и в скором времени планируют закрыть несколько крупных сделок. В феврале этого года стало известно, что группа купила контрольный пакет в строительной фриланс-платформе «Ремонтник.ру». «Севергрупп» объяснили, что платформа, по их мнению, — динамичный проект с сильными менеджерами. Сумма сделки не разглашалась.