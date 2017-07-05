«Яндекс» проводит эксперимент с созданием рекламных видеороликов из контекстных объявлений и размещением таких роликов в своей видеосети. Ролики длительностью 15 секунд автоматически создаются в «Яндекс.Директе». Помимо сайтов самого «Яндекса» в тестировании нового формата принимают участие онлайн-кинотеатр Ivi и «СТС Медиа».

«Яндекс» планирует создать формат, который позволит малому и среднему бизнесу, выйти со своими кампаниями в сегмент видеорекламы. Видеодополнения должны объединить в себе преимущества контекстной рекламы — быстрый запуск, небольшие бюджеты, гибкие таргетинги — и плюсы видеорекламы — имиджевый эффект, другое качество и время контакта с пользователем, более эмоциональное сообщение, говорится в сообщении интернет-компании.

Потребление видеоконтента в интернете сильно изменилось за последнее время. Люди «серфят» по видео так же как раньше «серфили» по сайтам. Просмотр видео стал времяпрепровождением, во многих случаях не подразумевающим глубокого вовлечения. Поэтому реклама, хорошо попадающая в интересы пользователя, имеет шансы переключить его внимание с основного контента на предложение рекламодателя. Если эксперимент покажет, что мы правы, то это станет новым словом в использовании видеоформата для рекламы, традиционно использовавшегося только для имиджевых рекламных кампаний, — сказала Наталья Гришкина, руководитель видеопроектов коммерческого департамента «Яндекса».

Видеообъявления размещаются как внутри видеопотока (in-stream), так и в отдельных блоках на страницах сайтов в тексте или ленте новостей (out-stream). Рекламодатель оплачивает клик на объявление (модель CPC — cost per click).