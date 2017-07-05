Компания «РусБИТех», создающая операционную систему Astra Linux для Минобороны и других силовых структур, может перейти под контроль госкорпорации «Росатом». 51% «РусБИТеха» собирается купить совладелец производителя светодиодной техники «Вартон», бывший директор по развитию «Вимм-Билль-Данна» Денис Фролов. Как отмечают источники РБК, Фролов не конечный бенефициар сделки, компания приобретается в интересах структур госкорпорации «Росатом».

По оценке гендиректора компании «Новые облачные технологии» Дмитрия Комиссарова, стоимость 51% «РусБИТеха» может составить до 500 млн руб. Объем продаж российских операционных систем в госсектор и силовым структурам в сумме составит 1 млрд руб. В 2017 году, однако рынок развивается, и, учитывая ситуацию с хакерскими атаками на Windows, от которых, например, пострадало МВД, в следующем году он может вырасти в два-три раза.

Согласно материалам программы «Цифровая экономика», направленной недавно Владимиру Путину, в 2024 году доля иностранного компьютерного, серверного и телекоммуникационного оборудования, закупаемого госорганами, должна снизиться до 50%, а программного обеспечения — до 10%.