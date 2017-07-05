Яндекс.Деньги выяснили, сколько россияне тратят в социальных сетях на игры, подарки, смайлики, стикеры, премиум-статусы, попадание в топ рейтингов, режим «Невидимки», возможность посмотреть гостей и на оценки, которые можно ставить другим пользователям. Результатами исследования компания поделилась с «Роем!». Компания учитывала платежи за первую половину 2017 года и за такой же период 2016 года.

Так, согласно исследованию, за последние полгода российские пользователи потратили на общение и развлечение в соцсетях на 23% больше, чем за такой же период годом ранее, а число платежей (на таких сервисах, как «ВКонтакте», «Одноклассники», «Мой Мир», «Живой Журнал», «МирТесен», «Фотострана») выросло на 10%.

За полгода в России каждый пользователь совершает в среднем 3,8 платежа и за раз тратит примерно 660 рублей. Год назад юзер тратил 592 рубля.

Самая большая сумма среднего чека в соцсетях — у жителей Северо-Запада: 841 рубль. Меньше всего в среднем за раз платят пользователи на Дальнем Востоке — всего 371 рубль. На Юге средний платеж вырос почти на 30%, а на Дальнем Востоке упал примерно на 25%.