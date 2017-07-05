Rambler&Co и Alibaba Culture Communication договариваются о сотрудничестве по продвижению развлекательного и информационного контента в России и Китае, заявил директор по внешним коммуникациям Rambler&Co Матвей Алексеев. Соглашение между Rambler&Co и Alibaba предполагает, что компании разработают платформу для дистрибуции интернет-контента между Россией и Китаем. Также компании будут сотрудничать в сфере производства и получения медиаконтента, а также в области дистрибуции информационного контента, включая новости и видео.