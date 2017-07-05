Rambler&Co и Alibaba будут вместе продвигать развлекательный контент в России и Китае


Rambler&Co и Alibaba Culture Communication договариваются о сотрудничестве по продвижению развлекательного и информационного контента в России и Китае, заявил директор по внешним коммуникациям Rambler&Co Матвей Алексеев. Соглашение между Rambler&Co и Alibaba предполагает, что компании разработают платформу для дистрибуции интернет-контента между Россией и Китаем. Также компании будут сотрудничать в сфере производства и получения медиаконтента, а также в области дистрибуции информационного контента, включая новости и видео.

Rambler&Co анонсировал соглашение о сотрудничестве с китайской Alibaba Culture Communication

Группа компаний Rambler&Co и Alibaba Culture Communication договариваются о сотрудничестве по продвижению развлекательного и информационного контента в России и Китае. Об этом рассказал директор по внешним коммуникациям Rambler&Co Матвей Алексеев в рамках III форума СМИ России и Китая, который проходит во время визита в Россию Си Цзиньпина.

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