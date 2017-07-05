Голландская финансовая группа ING купила 4% акций платежной системы Qiwi за $62,8 млн. Об этом сообщили CNews со ссылкой на документы, опубликованные на сайте Американской комиссии по ценным бумагам.

Пакет был приобретен после выхода из капитала Qiwi множества зарубежных инвестиционных фондов и во время объявления группой «Открытие», которая владеет 8,8% акций Qiwi, оферты на выкуп ценных бумаг платежной системы.

Гонконгский фонд Sylebra, например, сократил свою долю в Qiwi с 7% до 4%, австралийский фонд Platinum Investors — с 7% до 6%, а американские фонды Waddel&Reed с 6,3% акций, Janus Capital с 4,5% акций и группа фондов Capital Group, у которой было в целом 5,9% акций, продали свои пакеты целиком. 2 июня основатель платёжной системы Андрей Романенко сообщил, что оставил себе лишь одну акцию и ушёл из совета директоров компании. Перед выходом предприниматель владел менее чем 1% акций компании, однако всегда принимал участие в работе совета на протяжении 14 лет.

Группа «Открытие» готова заплатить $28 за одну акцию. Общий объём сделки может составить до $694 миллионов. Если оферта состоится в полном объеме, то доля группы в платежной системе вырастет до 47%. Срок действия оферты истечет 14 июля. Гарантии, что оферта состоится, нет. Совет директоров Qiwi рассмотрел предложение группы, однако не дал каких-либо рекомендаций акционерам компании.

В мае 2015 года акции Qiwi достигли своего пика за последние два года, когда дошли до $30 за одну акцию. После падения в феврале 2016 году акции стоили ниже $10, а позже они доходили до $15. С февраля этого года стоимость начала расти, сейчас стоимость акции составляет $25.