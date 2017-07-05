Таможенные органы стали пропускать телефоны Xiaomi, заказываемые жителями России в Китае через интернет-магазин AliExpress, рассказал представитель ФТС. Таможенники рассказали, что провели совещание с участием представителей Xiaomi, после чего «в адрес таможенной службы поступило официальное обращение правообладателя, разрешающее штучный ввоз в почтовых отправлениях товаров в адрес физических лиц из данного интернет-магазина».

Российская компания RDC Group, имеющая статус доверенного лица Xiaomi, обратилась в таможню с просьбой пресечь ввоз в Росиию продукции китайского бренда, купленной через крупнейшие международные интернет-магазины. Таможня по закону обязана была удовлетворить эту просьбу, в результате поставки продукции Xiaomi стали происходить с перебоями, часть товаров задерживалось на таможне.

Продукция Xiaomi, если ее заказывать напрямую из Китая, оказывается существенно дешевле, чем у российских продавцов, включая сотовых операторов и крупнейшие сети сотового ритейла. AliExpress удалось убедить Xiaomi, чтобы они признали интернет-магазин легитимным каналом поставок своей продукции. Теперь это станет проблемой для RDC Group и других российских ритейлеров, так большинство покупателей выбирают Xiaomi именно как недорогой аналог Apple или Samsung.