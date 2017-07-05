Kokoc Group, которая объединяет 14 агентств интернет-маркетинга, привлекла «крупные инвестиции» от скандинавского фонда CapMan. Об этом «Роем!» сообщили представители компании. Сумма сделки неизвестна. Полученные инвестиции направят на покупку новых компаний и расширение продуктовой линейки.

Фонд приобрел миноритарную долю акций группы. Представители CapMan вошли в состав Совета директоров и будут иметь голоса при принятии решений. Мажоритарный пакет остался у основателей.

«Kokoc Group привлекла наше внимание активным ростом, опережающим развитие рынка и лидирующими позициями в сегментах SEO и контекстной рекламы. Важным фактором выбора стала способность группы компаний работать с комплексными проектами сразу по нескольким направлениям бизнеса. Этот подход будет интересен, в том числе, нашим портфельным компаниям», — прокомментировал Александр Власов, партнер компании CapMan.

По итогам 2016 года выручка Kokoc Group составила более 1,5 млрд рублей. Совокупный оборот агентств, которые входят в группу, оценивается примерно в 6 млрд рублей. Kokoc Group занимается SEO, контекстной и таргетированной рекламы в соцсетях, SMM, SERM, PR, CRM-маркетингом, разработкой и продвижением мобильных приложений, CPA-маркетингом, прайс-площадками и видеорекламой. CapMan управляет фондами прямых инвестиций на общую сумму около €2,8 млрд. Компания вкладывает инвестиции в России более 20 лет.