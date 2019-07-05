Ирина Грандель, директор по развитию бизнеса, партнерств и платной модели онлайн-кинотеатра ivi рассказала «Телеспутнику», почему Яндекс удалил кинотеатр из своей умной колонки Яндекс.Станция. Дело в том, что IVI слишком серьёзный конкурент для «КиноПоиска» (собственного кинотеатра Яндекса):

Отключение ivi от Яндекс.Станции — вполне ожидаемое в условиях конкуренции решение Яндекса. ivi — лидер российского рынка видеосервисов c широчайшей библиотекой контента и серьезный конкурент для видеосервисов Яндекса. Да, пользователи потеряли точку входа в рамках Яндекс.Станции, но это неудобство для пользователей только на совести Яндекса. Мы всегда заботимся о своих пользователях, предлагая им максимально комфортные условия использования сервиса. Наши пользователи по-прежнему имеют доступ к ivi на множестве устройств, включая web, Smart TV и мобильных устройствах на базе iOS/Android, Xbox, а также, через партнерские приложения.

Представитель Яндекса объяснил vc.ru, что отключение IVI вызвано заботой об удобстве зрителей, а не доминированием IVI:

Мы проанализировали обратную связь владельцев умной колонки и поняли, одна подписка сроком на шесть месяцев, дающая доступ к самым популярным и востребованным фильмам и сериалам, более удобна для клиентов, чем несколько подписок с разными сроками действия. Поэтому было принято решение об изменении формата подписки.

В прошлом Яндекс давал новому владельцу «Станции» три месяца доступа в «Амедиатеку» и два месяца в IVI. Теперь покупатель колонки будет получать полгода доступа «КиноПоиск + Амедиатека».

Следует заметить, что в феврале 2019 года фильмы из КиноПоиска вытеснили предложения конкурирующих кинотеатров и в привычном онлайне. Когда Яндекс превратил результаты поиска в плеер с автоматическим воспроизведением подходящей видеозаписи из базы КП. В июне-июле IVI (а так же другие компании) публично пожаловался «Ведомостям» на методы продвижения Яндексом собственных сервисов.

Поисковик ставит свои разработки в премиальные места, недоступные конкурентам, даже если они готовы делиться выручкой (как это происходило на Яндекс.Станции, до отключения IVI, и в одной из прошлых версий КП, которая сотрудничала со множеством кинотеатров).