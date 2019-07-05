Авторы русской версии Википедии в разделе «Проверка участников» сообщили:

В русской Википедии есть группа участников, которые, вероятно, скоординированно с октября 2018 года правят статьи о главах российских регионов, государственных проектах и несистемной оппозиции (особое внимание они проявляют к статьям, связанным с Фондом борьбы с коррупцией). Эти участники будто бы действуют по схеме, призванной скрыть спорные правки в массиве нейтральных.

Роскомсвобода связалась с участником Русской Википедии и исполнительным директором некоммерческого партнёрства содействия распространению энциклопедических знаний Викимедиа РУ Станиславом Козловским. Он пояснил, что в Википедии такие проверки идут в постоянном режиме.

Обобщение. Итак, есть 12 учёток, у которых есть слишком много общего:

создание практически в одно время , у некоторых — даже в один день

у некоторых — даже в один день практически синхронная подача заявок на статусы

совпадающее оформление личных страниц

выступают с одних позиций в статьях об оппозиционерах ( «негатив») и госчиновниках ( «позитив»)

«негатив») и госчиновниках «позитив») атипичный коллективный интерес к темам вроде « Северного потока — 2»

Северного потока — 2» используют один пул источников

патрулируют правки друг друга

«Значительный объём негативного вклада, который вносился участниками намеренно на протяжение всего 2019 года, и всех попыток исказить картину в определённом ключе хватает для лишения всех прав и блокировки если не всей группы, то её основных участников», — решила Русская Wiki.