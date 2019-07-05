С 1 июля Калифорния, первая среди штатов США, потребовала от владельцев «ботов» раскрывать их «искусственную идентичность». За нарушения предполагаются штрафы по законам о недобросовестной конкуренции. Сейчас при помощи ботов фальсифицируется мнение толпы — компьютерные программы представляются заинтересованными людьми и влияют на продажи или мнение избирателей.

Точно так же, как фармацевтические компании обязаны раскрывать, что счастливые люди, которые говорят, что «их исцелил новый препарат», — являются платными актерами, боты в Калифорнии — или, скорее, люди, которые их развертывают, обязаны быть честны по отношению к своей аудитории. «Это приведение высокотехнологичных концепций к основным принципам общего права», — заявил Роберт Герцберг, сенатор штата Калифорния, автор закона о ботах.

Кабинет прошлого президента Барака Обамы в 2016 году предупредил:

Алгоритмические системы полагаются на несовершенные входные данные , на логику , на вероятность и на людей , которые их проектируют;

на логику на вероятность и на людей которые их проектируют; Технологии могут преднамеренно или непреднамеренно закреплять , усугублять или скрывать дискриминацию.

Соответствующих законодательных норм в 2016 не появилось, но it-корпорации и без них выработали отношение к «ботам» десятилетиями раньше. Как правило, массовые сервисы запрещают своей аудитории использование софта, который выдаёт управляемые компьютером аккаунты за «человеческие». С другой стороны, сами корпорации использование своих собственных ботов допускают. Так ещё в 2011 году Google подал заявку на патент об имитации пользовательской активности. Спустя 3 года корпорация рассказала, что её [сейчас мёртвую] соцсеть Google+ вместо людей официально будут обновлять роботы. К счастью людей, у роботов тогда не получилось ввести живых обитателей интернета в заблуждение.