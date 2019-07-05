С 1 июля Калифорния, первая среди штатов США, потребовала от владельцев «ботов» раскрывать их «искусственную идентичность». За нарушения предполагаются штрафы по законам о недобросовестной конкуренции. Сейчас при помощи ботов фальсифицируется мнение толпы — компьютерные программы представляются заинтересованными людьми и влияют на продажи или мнение избирателей.
Точно так же, как фармацевтические компании обязаны раскрывать, что счастливые люди, которые говорят, что «их исцелил новый препарат», — являются платными актерами, боты в Калифорнии — или, скорее, люди, которые их развертывают, обязаны быть честны по отношению к своей аудитории. «Это приведение высокотехнологичных концепций к основным принципам общего права», — заявил Роберт Герцберг, сенатор штата Калифорния, автор закона о ботах.
Кабинет прошлого президента Барака Обамы в 2016 году предупредил:
- Алгоритмические системы полагаются на несовершенные входные данные, на логику, на вероятность и на людей, которые их проектируют;
- Технологии могут преднамеренно или непреднамеренно закреплять, усугублять или скрывать дискриминацию.
Соответствующих законодательных норм в 2016 не появилось, но it-корпорации и без них выработали отношение к «ботам» десятилетиями раньше. Как правило, массовые сервисы запрещают своей аудитории использование софта, который выдаёт управляемые компьютером аккаунты за «человеческие». С другой стороны, сами корпорации использование своих собственных ботов допускают. Так ещё в 2011 году Google подал заявку на патент об имитации пользовательской активности. Спустя 3 года корпорация рассказала, что её [сейчас мёртвую] соцсеть Google+ вместо людей официально будут обновлять роботы. К счастью людей, у роботов тогда не получилось ввести живых обитателей интернета в заблуждение.
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Это старая новость:
https://habr.com/ru/company/ashmanov_net/blog/425675/
«…Кибернетики в течение 60 лет не могли полноценно осмыслить тему сходства людей и роботов. Они даже придумали надуманный и переусложнённый Критерий Тьюринга: «можно считать, что создан настоящий ИИ, если нельзя отличить чат-бота от человека в сетевом общении».
Им просто не хватало настоящего позитивного юридического мышления. Зачем ломать голову, похож ли робот на человека, как проверить, похож ли, что делать, если похож.
Нужно просто запретить ему притворяться человеком — и всё, одна из самых сложных проблем искусственного интеллекта решена элегантно и просто.
28 сентября в штате Калифорния был принят закон о запрете чат-ботов, побуждающих к покупке товаров и услуг, или продвигающих политические партии, если эти чат-боты не сообщают собеседникам, что не являются людьми…»