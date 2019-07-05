Подписной сервис MoviePass, торговавший билетами в кинотеатры по модели ежемесячной подписки, прекратил работу. По собственной официальной версии MoviePass, им требуется время на устранение технических проблем и через несколько недель сервис вернётся на телефоны. Однако, как напомнили Variety, им известны проблемы другого толка. Меньше чем за год сервис сжался с 3 млн подписчиков до 225 тысяч. Причиной оттока издание назвало повышение цен и закрытие самого популярного плана (три билета в кино за $9,95 ежемесячно). В результате суммарные убытки удвоились за 2018 год. Кроме того, прокурор штата Нью-Йорк открыл расследование против Helios and Matheson, основного владельца MoviePass (его доля 92%). Есть подозрения, что НaM обманывали инвесторов и мошенничали с ценными бумагами.