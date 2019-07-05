Стратегия Xiaomi Mi TV в РФ: «больше выручки от интернет-сервисов, а не продажи устройств»


В июне Xiaomi начала официально продавать в России Mi TV, эти «умные» телевизоры на Android теперь собирают в Калининградской области. «Телеспутник» расспросил вице-президента по международному развитию Mi TV Джанет Цзэн (Janet Zeng) о стратегии о стратегии компании на российском рынке. Оказалось, что компания ограничивает рентабельность чистой прибыли от продажи устройств 5%, одновременно Xiaomi старается получать больше выручки от интернет-сервисов.

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С новыми телевизорами Xiaomi предлагает полгода подписки на ivi, OKKO, КиноПоиск, MEGOGO, TVZAVR, 24часаТВ, МегаФон ТВ, а ещё несколько сервисов, например, Амедиатека, просто предустановлены. Библиотека объединена рекомендательной системой PatchWall.

Джанет Цзэн, Xiaomi: «Мы стараемся получать больше выручки от интернет-сервисов, а не от продажи устройств»

В конце июня в России начались официальные продажи телевизоров Xiaomi Mi TV. «Телеспутник» попросил вице-президента по международному развитию Mi TV Джанет Цзэн (Janet Zeng) рассказать о стратегии компании на российском рынке, разработке телевизоров и возможности запуска собственного видеосервиса.

Добавить 1 комментарий

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    3216q113

    Забыли уточнить что минимум при включение будет не отключаемая реклама.
    А купить их уже не возможно, то что привезли раскупили за день, а следующая партия только в августе.

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