В июне Xiaomi начала официально продавать в России Mi TV, эти «умные» телевизоры на Android теперь собирают в Калининградской области. «Телеспутник» расспросил вице-президента по международному развитию Mi TV Джанет Цзэн (Janet Zeng) о стратегии о стратегии компании на российском рынке. Оказалось, что компания ограничивает рентабельность чистой прибыли от продажи устройств 5%, одновременно Xiaomi старается получать больше выручки от интернет-сервисов.

С новыми телевизорами Xiaomi предлагает полгода подписки на ivi, OKKO, КиноПоиск, MEGOGO, TVZAVR, 24часаТВ, МегаФон ТВ, а ещё несколько сервисов, например, Амедиатека, просто предустановлены. Библиотека объединена рекомендательной системой PatchWall.