Из России упростился выезд за рубеж в отсутствие авиасообщения с Европой: пересечь границу можно, например, с Эстонией и Финляндией на автотранспорте
Федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом с 15 июля отменяет все ограничения на пересечение границ России по суше, воде и воздуху. Таким образом, россияне смогут свободно выезжать по сухопутной границе через Финляндию, Эстонию и Латвию, а иностранцы — въезжать в страну, предъявив отрицательный ПЦР-тест. Исключение сделано только для граждан Белоруссии, которым для посещения России тестирование на коронавирус не требуется. Отмена действовавших более двух лет запретов фактически знаменует окончание пандемии, и даже официальный Telegram-канал «Оперштаб Москвы» в понедельник был переименован в «Московские новости».
Беспокойство айтишников о сложностях выезда в Европу технически сейчас имеет два ограничения:
- Между ЕС и Россией нет авиасообщения, поэтому до Европы надо добираться через Турцию, например, или, теперь, через сухопутные границы.
- Необходимо решать вопрос с деньгами за рубежом - российские карты в ЕС не принимаются, а наличные деньги исключают использование части сервисов (например, проката и удалённого бронирования гостиниц) и их сложно получить из-за отсутствия наличных купюр в евро и долларах в России
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