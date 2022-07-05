Из России упростился выезд за рубеж в отсутствие авиасообщения с Европой: пересечь границу можно, например, с Эстонией и Финляндией на автотранспорте

Федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом с 15 июля отменяет все ограничения на пересечение границ России по суше, воде и воздуху. Таким образом, россияне смогут свободно выезжать по сухопутной границе через Финляндию, Эстонию и Латвию, а иностранцы — въезжать в страну, предъявив отрицательный ПЦР-тест. Исключение сделано только для граждан Белоруссии, которым для посещения России тестирование на коронавирус не требуется. Отмена действовавших более двух лет запретов фактически знаменует окончание пандемии, и даже официальный Telegram-канал «Оперштаб Москвы» в понедельник был переименован в «Московские новости».

Беспокойство айтишников о сложностях выезда в Европу технически сейчас имеет два ограничения: