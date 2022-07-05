Долю российской радиоэлектронной продукции на внутреннем рынке к 2030 г. необходимо увеличить почти в 6 раз, с 12 до 70%. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая на главной стратегической сессии форума «Иннопром-2022» 4 июля. Пока достаточно высокий уровень локализации в России имеют системы хранения данных, телекомоборудование, также у российских разработчиков есть компетенции в печатных платах, вычислительной технике и микропроцессорах, говорит глава консорциума «Базис» Арсений Брыкин, объясняя, из чего складывается доля в 12%. Но доля российской электроники может сильно варьироваться в зависимости от сегмента отрасли, заметил исполнительный директор Ассоциации разработчиков и производителей электроники Иван Покровский: «Например, в кассовой технике и счетчиках электроэнергии она выше 90%, а в потребительской электронике исчезающе мала». Также, по словам Покровского, непонятно, считалась ли российской продукция, выпущенная на заводах Samsung или LG в Калужской и Московской областях. Формально она не имеет статус продукции российского происхождения, но объемы выпуска очень большие, добавляет эксперт.

Увеличивать процент отечественной электроники предполагается за счет увеличения цены на всю остальную. Профильные министерства и вице-премьеры согласовали с Михаилом Мишустиным последнюю версию нацпроекта по развитию электронной промышленности России еще в середине мая. Предполагалось, что его реализация до 2030 г. обойдется в 2,74 трлн руб., писал «Коммерсантъ». Из них 940,7 млрд руб. уже учтены в бюджете, 901,6 млрд руб. нужно будет выделить дополнительно и еще 904 млрд руб. – привлечь из внебюджетных источников. Из документа следует, что финансирование можно будет получить в том числе за счет введения сначала маркировки, а затем утилизационного сбора на электронику.