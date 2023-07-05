В январе-мае продажи ноутбуков в России снизились на 11,5% год к году в штуках и на 25% в деньгах, до 1,26 млн устройств и 70,8 млрд руб. соответственно, говорят ритейлеры, отмечая существенное падение продаж, в частности Asus, Aсer, HP и Dell. При этом доля китайских брендов в штуках выросла с 30% до 40%, увеличивает продажи и тайваньская MSI которая заняла 21% рынка. С января по май в РФ продано 1,26 млн ноутбуков, что на 11,5% меньше к аналогичному периоду прошлого года, подсчитали в Holodilnik.ru. В деньгах год к году падение составило 25%, до 70,8 млрд руб. В «М.Видео-Эльдорадо» дают схожие оценки по текущим объемам рынка: он, по данным ритейлера, составил порядка 1,3 млн штук за первое полугодие.

Коммерческий директор Holodilnik.ru Алексей Погудалов отмечает структурные изменения в перечне присутствующих на российском рынке брендов. Asus, Lenovo и Aсer продолжают поставляться в страну через каналы параллельного импорта, производя продукцию, адаптированную для России, однако отсутствие поддержки отразилось на их доле: у Lenovo падение в штуках составило 47%, у Asus — 52%, у Acer — 52%, перечисляет топ-менеджер, добавляя, что доля американских производителей Apple, HP и Dell из-за их ухода с российского рынка сократилась почти на 80%. В то же время в целом доля китайских брендов продолжает расти, говорят в «М.Видео-Эльдорадо». «За шесть месяцев она увеличилась в количественном выражении до 40% против 30% годом ранее»,— отмечает представитель ритейлера, называя среди популярных ноутбуков в своей сети устройства от Huawei, Haier, Thunderobot и др. В ГК «F+ tech | Марвел» считают, что американские компании не намерены официально возвращаться в РФ, но азиатские, такие как Acer, Lenovo, Asus и др., готовы возобновить бизнес в стране и ищут такие возможности, однако «принятие каждого нового пакета санкций осложняет ситуацию». Эксперты полагают, что к концу года продажи ноутбуков на российском рынке снизятся на 10% в штуках из-за роста курса доллара, который отразится на ценах.