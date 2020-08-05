Следственный комитет Брянска сообщил о завершении расследования и передаче в суд уголовного дела по статье УК «Незаконные организация и проведение азартных игр» против 39-летней жительницы региона, которая считается «кассиром нелегальной структуры». Она принимала наличные, которыми пополняли счета игроки

Это дело было выделено из основного — по подозрению семи жителей Брянска в организации нелегального онлайн-казино 1XBet. Они успели заработать и вывести из России 63 млн рублей. Трое предполагаемых создателей бизнеса скрылись из РФ, арестовано их имущество на сумму 1,5 млрд рублей.

Дело возбуждено по итогам расследования ФНС: 1XBet работало без лицензии налоговой службы (да и не может её иметь, онлайн-казино запрещены). Эксперты сказали «Коммерсанту», что на рынке онлайн-азарта нелегальный сектор составляет 25%-30% его объема, из них 70% — казино, 20% — букмекеры, 10% — лотереи.

ФНС, очевидно, вышла на тропу войны с этим рынком — служба получила разрешение на контрольные закупки, разработан проект приказа об их проведении. Это поможет выявлять незаконные финансовые операции и механизмы платежей. Создатели 1XBet сумели обойти запрет на денежные переводы физлиц иностранным игорным бизнесам.

Одновременно ФНС уже в течение многих месяцев анализирует структуру нелегального сектора онлайн-казино и букмекеров и их платежи. Мощности службы позволяют сейчас вычислить всю цепочку операций нелегального онлайн-казино от платежа клиента до конечного бенефициара.

Впрочем, урегулировать планируется только букмекеров. С онлайн-казино будут бороться уголовными делами и блокировками.

Нелегальные азартные ресурсы входят в топы рекламодателей Рунета, особенно в онлайн-видео. Group IB признала их главными «спонсорами» пиратских кинотеатров. Недавно они открыли для себя новый тип площадок — спортивные трансляции.

1XBet по итогам первого квартала 2019 года заняла третье место в рейтинге покупателей рекламы в видео, нарастив в 27 раз показы только на Яндекс.Видео.

По оценке Group-IB, за последние пять лет букмекерская контора 1xBet в русскоязычном сегменте интернета ежемесячно инвестировала около 300−500 тыс. руб. в съемку и перевод контента для 17 российских студий озвучивания. С 2015 года компания проспонсировала озвучку около 900 фильмов и сериалов.