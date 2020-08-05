Павел Дуров в своем ТГ-канале заявил, что не будет продавать Telegram «ни частично, ни полностью».

Несколько лет назад мы получили письма от двух фондов, связанных со странами, которые позже пытались блокировать Telegram. В письмах был общий посыл: «Telegram будет у нас скоро заблокирован, ваш единственный вариант — продать нам местное подразделение своего бизнеса». Мой ответ на эти предложения был в духе фотографии со средним пальцем от 2011 года: мы не выходим на рынок предательства своих пользователей. Мы не продаём Telegram ни частично, ни полностью. Это всегда будет нашей позицией.

Сложно не вспомнить, что средний палец Дуров показывал в 2011 году Mail.ru Group, которая в итоге оказалась владельцем ВКонтакте.

Неизвестно, означает ли цитирование этого жеста намёк на то, что Telegram всё же продаётся неким российским олигархам, но слухи об этом в последние несколько месяцев старательно распространяют несколько анонимных телеграм-каналов. Их владельцы утверждают, что общаются с командой мессенджера, что им пересылают сообщения из внутренних чатов и т. д.

Дополнительной базой для слухов о продаже является наличие неудавшихся инвесторов в TON, в том числе среди крупных российских бизнесменов, которые хотят компенсации своих расходов. А также «потепление отношений» между Telegram и российскими властями этим летом: участие Перекопского в совещании у Мишустина, отказ РКН от попыток блокировки мессенджера.