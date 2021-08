«Открытые медиа» заявили, что прекращают работать с 5 августа, потому что Роскомнадзор заблокировал их сайт по требованию прокуратуры. Заблокирован также сайт «МБХ Медиа». В «Открытых медиа» утверждают, что уведомлений о блокировке не получали, вечером 4 августа «на общий адрес редакции пришло четыре письма от РКН с требованием удалить противоправную информацию, но какую именно — в письмах не уточнялось». «МБХ Медиа» заблокировали за призывы «к массовым беспорядкам, экстремистской деятельности и участию в незаконных массовых мероприятиях». Последнее издание основано Михаилом Ходорковским в 2017 году после блокировки РКН его СМИ «Открытая Россия», он же в том же году выдал пятилетний грант «Открытым медиа»

Издание «Правозащиты Открытки» тоже объявило о закрытии и блокировке.

«Открытые медиа» ранее были признаны иноагентом.

Сотрудники дали комментарий The Village о том, как в «Открытых медиа» принимали решение о закрытии:

Другие собеседники The Village рассказали о своей растерянности, непонимании дальнейших перспектив и боязни сесть. Ходорковский тоже считает, что для журналистов лучше закрыть СМИ и не рисковать. Этот подход несколько контрастирует с заявлениями представителей «Медузы» и Vtimes, которые оказались нежелательными раньше, но заявляли о продолжении работы (хотя, Vtimes бывших журналистов «Ведомостей» закрылось)

Ровно половина СМИ и журналистов в «реестре иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента» Минюста попала туда в июле 2021 года.

Напомним, в июле, вместе с журналистами «Открытых медиа» в список СМИ-иноагентов были внесены главред «Проекта» Роман Баданин, журналисты Петр Маняхин, Ольга Чуракова, Мария Железнова, Юлия Лукьянова и журналистка «Радио Свобода» (ранее внесено в реестр СМИ-иноагентов) Елизавета Маетная. Одновременно Генпрокуратура РФ внесла Project Media, Inc. («Проект Медиа») в список нежелательных организаций. После этого компания объявила о ликвидации, а журналисты «Проекта» — об отсутствии с ней финансовых отношений. 16 июля НПО «Проект Медиа» была включена в список нежелательных в России, сообщается на сайте Минюста России. Через неделю Министерство юстиции включило The Insider SIA (администратора доменного имени интернет-издания The Insider) и пятерых журналистов изданий «Открытые медиа» и «Проект» в список СМИ-иноагентов. В реестре иноагентов оказались журналисты «Проекта» Михаил Рубин, Софья Гройсман, Юлия Апухтина, журналист «Открытых медиа» Илья Рождественский, а также Алексей Постернак.

В апреле в список иноагентов было внесено издание «Медуза», тогда же у четверых журналистов студенческого издания DOXA прошли обыски. Сотрудников издания — Армена Арамяна, Аллу Гутникову, Владимира Метелкина и Наталию Тышкевич — обвиняют в вовлечении несовершеннолетних в опасные для них действия (ст. 151.2 УК). Как сообщали адвокаты, уголовное дело возбуждено из-за видео, в котором сотрудники издания обратились к студентам с призывами не бояться отчислений за участие в митингах.