«Открытые медиа» заявили, что прекращают работать с 5 августа, потому что Роскомнадзор заблокировал их сайт по требованию прокуратуры. Заблокирован также сайт «МБХ Медиа». В «Открытых медиа» утверждают, что уведомлений о блокировке не получали, вечером 4 августа «на общий адрес редакции пришло четыре письма от РКН с требованием удалить противоправную информацию, но какую именно — в письмах не уточнялось». «МБХ Медиа» заблокировали за призывы «к массовым беспорядкам, экстремистской деятельности и участию в незаконных массовых мероприятиях». Последнее издание основано Михаилом Ходорковским в 2017 году после блокировки РКН его СМИ «Открытая Россия», он же в том же году выдал пятилетний грант «Открытым медиа»

Издание «Правозащиты Открытки» тоже объявило о закрытии и блокировке.

«Открытые медиа» ранее были признаны иноагентом.

Сотрудники дали комментарий The Village о том, как в «Открытых медиа» принимали решение о закрытии:

Мы не поняли до конца, что значит «быть связанным с нежелательными организациями»: сам проект, наше юрлицо не является нежелательной организацией, также мы никак не сотрудничали с нежелательными организациями. По мнению наших юристов, мы ничего не нарушаем, но Генпрокуратура считает иначе. После обсуждений с юристами, стоит ли продолжать работу или нет, выбрали второй вариант. Законодательство о нежелательных организациях ужесточили, поэтому сотрудники могут получить уголовное дело без предварительной административки. В связи с тем, что нас, вероятно, начали бы постепенно выталкивать со всех платформ и отрезать от трафика, нам показалось, что все становится достаточно бессмысленным. Сегодня ночью мы согласовали с нашим работодателем Михаилом Борисовичем Ходорковским, что закроем проект. Риски для людей становятся слишком высокими. У нас работают не политические активисты, а обычные журналисты, которых интересует политика и общественная жизнь, никто из них не будет партизанить. Мы всегда хотели делать легальный проект с большой аудиторией — частично это получилось, частично нет. Эту большую аудиторию не удалось монетизировать, но мы считаем, что выполняли свою работу хорошо. Я ни о чем не жалею. Мне крайне важно, чтобы люди, которые работают со мной, были в безопасности. Я не могу заниматься новостями и расследованиями, одновременно опасаясь, что кого-то из ребят обыщут или задержат. Мы не для этого собирались.

Другие собеседники The Village рассказали о своей растерянности, непонимании дальнейших перспектив и боязни сесть. Ходорковский тоже считает, что для журналистов лучше закрыть СМИ и не рисковать. Этот подход несколько контрастирует с заявлениями представителей «Медузы» и Vtimes, которые оказались нежелательными раньше, но заявляли о продолжении работы (хотя, Vtimes бывших журналистов «Ведомостей» закрылось)

Ровно половина СМИ и журналистов в «реестре иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента» Минюста попала туда в июле 2021 года.

Напомним, в июле, вместе с журналистами «Открытых медиа» в список СМИ-иноагентов были внесены главред «Проекта» Роман Баданин, журналисты Петр Маняхин, Ольга Чуракова, Мария Железнова, Юлия Лукьянова и журналистка «Радио Свобода» (ранее внесено в реестр СМИ-иноагентов) Елизавета Маетная. Одновременно Генпрокуратура РФ внесла Project Media, Inc. («Проект Медиа») в список нежелательных организаций. После этого компания объявила о ликвидации, а журналисты «Проекта» — об отсутствии с ней финансовых отношений. 16 июля НПО «Проект Медиа» была включена в список нежелательных в России, сообщается на сайте Минюста России. Через неделю Министерство юстиции включило The Insider SIA (администратора доменного имени интернет-издания The Insider) и пятерых журналистов изданий «Открытые медиа» и «Проект» в список СМИ-иноагентов. В реестре иноагентов оказались журналисты «Проекта» Михаил Рубин, Софья Гройсман, Юлия Апухтина, журналист «Открытых медиа» Илья Рождественский, а также Алексей Постернак. В апреле в список иноагентов было внесено издание «Медуза», тогда же у четверых журналистов студенческого издания DOXA прошли обыски. Сотрудников издания — Армена Арамяна, Аллу Гутникову, Владимира Метелкина и Наталию Тышкевич — обвиняют в вовлечении несовершеннолетних в опасные для них действия (ст. 151.2 УК). Как сообщали адвокаты, уголовное дело возбуждено из-за видео, в котором сотрудники издания обратились к студентам с призывами не бояться отчислений за участие в митингах.

Помимо непатриотичных медиа, Роскомнадзор заблокировал в России DeviantArt.