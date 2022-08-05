Обвиняемый в отмывании денег Александр Винник, который был задержан в Греции ещё в 2017-м году как создатель криптобиржи BTC-e, в итоге был экстрадирован в США, где ему угрожает срок заключения в 50 лет.

Последние пять лет Винника передавали из рук в руки между Грецией и Францией, во всех этих странах он был оправдан по большинству предъявляемых обвинений, однако в результате передачи Александра назад в Грецию, он был, всё же, экстрадирован в США: вчера он был освобождён парижским судом, передан греческим властям и частным бортом был переправлен в США. Родные Александра утверждают, что перевозка Винника сродни похищению.