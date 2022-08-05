Западные платформы консолидированно зачистили русскоязычные источники: из Youtube убрали Дмитрия Пучкова (Гоблина), поскольку на Ютубе не место материала где «отрицаются, преуменьшаются или тривиализируются хорошо задокументированные события насилия»

В то же время РИА Новости заблокировали в twitter для стран ЕС по требованиям регулирующих органов: это вызвало изумление даже англоязычных журналистов, поскольку РИА регулярно становится источником официальной информации различных структур и политиков.