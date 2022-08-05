Компания «Ф-Плюс оборудование и разработки» (головная компания группы «Марвел-Дистрибуция») купила российский бизнес американского производителя принтеров Lexmark. Практически все производители печатной техники, такие как HP, Xerox, Canon и другие, ушли из России, распродают складские остатки и не осуществляют какую-либо экспансию, отметил гендиректор «Марвел-Дистрибуции» Алексей Мельников. По его словам, в ближайшие годы рынок печати будет представлен крайне ограниченным количеством участников, включая азиатских вендоров: «В наших планах занять до 20% рынка».

По данным IDC за первый квартал 2022 года, Lexmark занимала четвертое место на рынке принтеров в регионе ЕМЕА (Европа, Ближний Восток и Африка) в сегменте от $500. Доля вендора составляла 11,3%, опережали его HP, Canon и Kyocera. По оценке аналитика «Финама» Леонида Делицына, стоимость Lexmark должна составлять около 700 млн руб. «Но если в этом бизнесе нет ничего, кроме штата и клиентов, то стоимость может быть на порядок ниже»,— считает он.