Яндекс.Еда обучает курьеров своей VIP-доставки Ultima "ораторскому искусству, телефонному этикету и профилактике эмоционального выгорания". Нормально разговаривать с людьми будут сотрудники, обеспечивающие доставку из премиальных ресторанов Selfie, Onest, Maritozzo, "Сахалин" и других. Программа обучения была основана на результатах опроса элитных курьеров. Яндексу удалось выяснить, что многие из них не умеют разрешать конфликтные ситуации с клиентами.

В июле стали известны итоги первого года работы Ultima: продажи блюд выросли в полтора раза с момента старта, средний чек и количество заказов у заведения выросли примерно на 20%. Количество пользователей растёт на 30% ежемесячно.

"Ультимой" Яндекс постарался охватить дорогие рестораны, в которых нелегко забронировать столик, а доставкой большинство из них не занималось. "17% от всего оборота Ultima приходится на 69 заведений, которые вообще до Ultima не работали с Яндекс Едой", сообщал Яндекс. 50% оборота сервиса - заведения внутри московского Садового кольца.