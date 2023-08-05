По словам источника, близкого к компании, основной проблемой стал конфликт между Белянкиным и Алекперовым: «Эмин начал переворот в компании, пытался убедить команду в том, что Белянкин бесконтрольно тратил деньги». По его словам, фонд, как публичная компания, был обязан отреагировать в силу фидуциарных обязанностей перед акционерами. Белянкин отказался комментировать конфликт с партнером без консультации с юристами. Алекперов признал, что между ним и Белянкиным был управленческий конфликт. Он возник из-за «нежелания Алексея использовать data driven-подход»: «Он был недоволен, что я прошу оценивать в деньгах идеи, которые он приносит».

Белянкин запустил прототип Legionfarm в 2012 году, в 2016-м он распустил команду, а убытки проекта превысили 1 млн рублей. Затем он смог перезапустить проект в 2017-м, а в 2020-м он прошел акселерацию в Y Combinator (через него прошли Airbnb, Coinbase и Dropbox). В 2021 году стартап привлек еще $6 млн от банка Silicon Valley Bank, акселератора Y Combinator, фондов Altair Capital и Scrum Ventures. В том же году Белянкин стал победителем рейтинга 30 самых перспективных россиян в возрасте до 30 лет по версии Forbes в категории «Предприниматели».