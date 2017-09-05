4 сентября «Ведомости» сообщили со ссылкой на двух человек, которые знакомы с руководством основного акционера «Мегафона» USM Group, о том, что генеральный директор оператора Сергей Солдатенков может уйти из компании из-за слабых финансовых результатов. «Мегафон» опроверг информацию о возможной отставке гендиректора. По словам представителей компании, факты, которые представлены в материале, «не имеют под собой основания и не соответствуют действительности». Председатель Совета директоров «Мегафона» заявил, что акционеры удовлетворены тем, как развивается компания, и поддерживают ее руководство и лично Сергея Солдатенкова. Кроме того, в «Мегафоне» отметили, что бизнес компании «развивается в рамках финансовых прогнозов».