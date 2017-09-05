По антипиратскому закону, который вступил в силу 1 августа 2013 года, заблокировано 4 000 пиратских сайтов и в десять раз больше, 41 000 легальных сайтов, были заблокированы неправомерно, об этом сообщается на сайте «Роскомсвободы», которая вместе с Центром защиты цифровых прав и Пиратской партией России представила доклад на тему правоприменения антипиратского законодательства в РФ. Легальные ресурсы блокируют вместе с пиратскими, потому что сайты могут разделять, например, один IP-адрес у хостера.

В докладе отмечается, что дела в Мосгорсуде, которые рассматривались в рамках закона, в основном носят «псевдосостязательный характер», а норма о бессрочной блокировке привела к тому, что сайты обходят ее и перестают сотрудничать с владельцами контента. «Около 90% судебных дел проходит без привлечения владельца сайта, поскольку требования предъявляются к хостинг-провайдеру, который не несет ответственности за содержание сайта», - сообщается в докладе. Гендиректор ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин рассказал «Коммерсанту» другую версию, почему сайты не отправляют своих представителей на заседания: «Владельцы сайтов не являются в суд, потому что их деяния могут быть квалифицированы по ст. 146 УК РФ “Нарушение авторских и смежных прав”, предусматривающей до шести лет лишения свободы. У пиратов просто нет аргументов, с которыми можно выступить в суде». По словам правообладателей, закон работает, и вступление в силу поправок о блокировке «зеркал» пиратских сайтов с 1 октября поможет сделать его еще эффективнее.

В феврале этого года Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроекта о блокировке зеркал пиратских сайтов. В новой версии закона также есть требование к поисковикам удалять ссылки на заблокированные ресурсы из поисковой выдачи. А в июле в России приняли закон, запрещающий анонимайзеры и другие сервисы, предоставляющие доступ к заблокированным в РФ сайтам.