В 2ГИС в Москве появилась возможность писать отзывы о компаниях, рассказал «Роем!» представитель сервиса. Сервис «Отзывы 2ГИС» уже доступен в мобильных приложениях на iOS и онлайн-версии 2ГИС.

Раньше в карточках организаций в 2ГИС транслировались только отзывы с принадлежащего 2ГИС сервиса Flamp и Foursquare (с 2013 года), сейчас к ним добавятся оценки пользователей, выставленные прямо в 2ГИС. Вместе они будут влиять на рейтинг компаний и их положение в списке выдачи.

2ГИС платит Foursquare за размещение отзывов, подробности соглашения между двумя компаниями не разглашаются. Отзывы с Flamp транслируются в сервисе на бесплатной основе. Всего для организаций в Москве написано более 125 000 отзывов на Flamp, еще более 550 000 советов о компаниях транслируется в 2ГИС с Foursquare. Самые популярные рубрики: салоны красоты, заведения общепита и медицинские центры.

Среди всех проектов самая большая аудитория у 2ГИС в Москве, здесь же — самый насыщенный рынок, поэтому мы решили запускать сервис именно в столице, чтобы пользу от отзывов почувствовали как можно больше людей сразу. Ожидаем, что на первых порах будут оставлять несколько тысяч отзывов ежемесячно, — сказала Александра Рудаковская, менеджер продукта 2ГИС.

Написать отзыв можно о любой компании или фирме, которая есть в 2ГИС, кроме государственных служб, правительстве, ГИБДД, налоговых и судах. Вскоре сервис заработает и в других городах России.