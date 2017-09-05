Александр Некторов, основатель юридической компании «Некторов, Савельев и Партнёры» написал в своём «Фейсбуке» развёрнутый комментарий по поводу запрета ICO в Китае, информация о котором появилась вчера. Некторов считает, что средства китайских инвесторов уйдут на другие рынки, в то же время он рекомендует избегать попадания сделок по размещению токенов в пределы границ Китая и свернуть все маркетинговые активности для тамошней аудитории.

1. Скорее всего, китайские инвесторы в первое время чуть чуть успокоятся и «залягут на дно». Предполагаю, что спустя непродолжительное время они «полезут» на внешние ICO сделки с большей активностью, чем ранее.

Обосновываю я это следующим:

а) У китайцев «пропало» внутреннее предложение. В ближайшее время (пока не изменится ситуация) количество чисто китайских ICO будет стремиться к нулю. В этой связи, возникнет неудовлетворенный спрос на инвестиции в ICO.

b) Китайцы очень сильно ограничены в инвестировании: недвижка уже нереально дорогая, доступ на обычную ценнобумажную биржу ограничен, вывести деньги из Китая для инвестиций за рубежом очень сложно, а иногда — невозможно. Китайцу, фактически, некуда вкладывать/инвестировать.

c) Китайцы обожают азартные игры. Для них ICO сродни азартной игре. Можно очень много «выиграть» или проиграть.

d) Очевидно, что в Китае находятся огромные майнинговые мощности. Якобы даже больше, чем не только в любой другой стране мира, но и больше чем во всех остальных не китайских странах вместе взятых. Это означает, что Китай — страна с большим криптовалютным запасом. Вряд ли все эти деньги долго будут лежать без дела.

e) Китайцы обладают высоким «аппетитом» к риску. Они привыкли жить и делать бизнес в супер конкурентной среде, без права совершения ошибки. Массово отслеживать НБК криптотранзакции или инвестиции китайских инвесторов очень сложно или невозможно.

2. Всем чисто китайским проектам после решения НБК — хана. Профессиональному китайскому бизнесу (например, специальным платформам, через которые проходили китайские размещения) — хана. Возможно, часть особо классных проектов/команд попробуют сменить юрисдикцию.

3. Китай набирает мировое господство, но китайские регулирующие органы, к счастью, не часто «вылазят» за границы Китая. Хотя если захотят устроить показуху — то все возможно. Возбудить уголовное дело и «зарядить» в Интерпол могут легко. Смотрим УК КНР и видим: «Преступные действия, либо их последствия, обнаруженные на территории Китайской Народной Республики, также признаются совершенными на территории Китайской Народной Республики».

Не не пугайтесь сильно, статья 8 говорит: «К иностранным гражданам, совершившим преступления против Китайской Народной Республики, как на территории КНР, так и вне ее пределов, и заслуживающим, согласно положениям настоящего Кодекса, наказание в виде лишения свободы на срок 3 года и более, может применяться настоящий Кодекс, кроме случаев, когда свершенные действия не наказуемы по закону места совершения преступления».

В общем, если вы иностранец, то чуть легче. Полегчало немного?