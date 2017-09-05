Сервис OneTwoTrip начнет продажу билетов на автобусы по всей России, рассказал «Роем!» представитель компании. Речь идет о полноценном сервисе продажи электронных билетов на автобусы, аналогичном другим вертикалям компании: авиабилетам, отелям, ж/д билетам и другим — с упором на сервис: с круглосуточной клиентской поддержкой, программой лояльности, сказали в компании.

Рынок междугородных автобусных перевозок в России составляет 120−150 млрд. рублей в год, а общий пассажиропоток — более 300 миллионов человек в год. Это в 3 раза больше пассажиропотока поездов дальнего следования и авиаперевозок. При этом доля онлайн-продаж билетов на автобусы — всего 1−2%. Всё это на фоне высокого уровня проникновения интернета и распространения банковских карт говорит об огромном потенциале роста в данном сегменте, — объясняет идею выхода на новый рынок глава OneTwoTrip Михаил Соколов.

По данным OneTwoTrip, онлайн-рынок автобусных билетов, как и авиабилетов, низкомаржинальный. Размер комиссии зависит от множества факторов: подключен ли поставщик напрямую, какие условия, какие объемы продаж. Поэтому сейчас в среднем комиссия онлайн-продавцов автобусных билетов колеблется от 3% до 10%. Средний чек сейчас около 1000 рублей (возможно, в будущем снизится до 500 рублей).

Новое направление в компании возглавил Максим Брехт, ранее основавший сайт по продаже железнодорожных билетов vokzal.ru и компанию «РУ-Сеть» — агрегатор электронных билетов на междугородние автобусы по России и Европе. Брехт давно продал долю в vokzal.ru, а в «РУ-Сети» он остается акционером. Этот бизнес не конкурирует напрямую с OneTwoTrip, а возможно станет одним из его партнеров, уточнили в компании.

Сейчас мы оцениваем поставщиков: смотрим какие у кого есть данные, изучаем условия. Важные для нас критерии: полнота инвентаря и цены для наших клиентов. Конечно, сначала будем подключать b2b-поставщиков данных, чтобы получить максимальный инвентарь по максимально выгодным ценам, позже — посмотрим. Сейчас мы на стадии переговоров с несколькими возможными поставщиками, — сказал представитель OneTwoTrip.

Также OneTwoTrip, ведет переговоры о партнерстве с онлайн-сервисом по продаже билетов на автобусы Busfor, выяснил «Роем!».