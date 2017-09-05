Министерство транспорта внесло изменения в федеральные правила авиаперевозок, позволив авиакомпаниям оформлять электронные посадочные талоны. Согласно новым правилам, которые уже направили для регистрации в Минюст, пользователи смогут загружать билеты на любые цифровые устройства. На практике это означает, что пассажиры смогут существенно ускорить процесс посадки в самолет, избежав как минимум одной очереди.

Приказ Минтранса направлен на то, чтобы позволить пассажирам авиакомпаний миновать этап регистрации на стойке авиакомпании и — в отсутствии багажа — сразу проходить на посадку, если они оформили электронный чек-ин, не распечатывая посадочный талон. Подобная практика уже реализована в ряде европейских аэропортов, сказал Игорь Невзоров, управляющий партнёр Claims — компании по стратегическому консалтингу в сфере интеллектуальной собственности.