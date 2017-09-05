Все нотариальные действия в РФ начнут регистрироваться в Единой информационной системе нотариата (ЕИС) с 1 января 2018 года, рассказали «Известия» со ссылкой на сообщение Федеральной нотариальной палаты. Палата утвердила «Регламент совершения нотариальных действий» (нормативные документы). «Известия» пояснили:

[Сегодня] нотариус сначала удостоверяет, к примеру, доверенность, вносит информацию о нотариальном действии в бумажный реестр, выдает документ гражданину, а уже после этого вносит сведения о совершенном нотариальном действии в ЕИС, то после 1 января нотариус сначала внесет сведения в ЕИС, система сама присвоит нотариальному действию номер, и только после того, как нотариус внесет сведения и получит номер, будет совершено нотариальное действие. Возможность каких-либо изменений «задним числом» будет исключена полностью, а фальшивый нотариальный документ уже сегодня выявляется практически мгновенно.

«Регламент» уточняет ряд дополнительных моментов. Например перечень информации, которую нотариус должен запросить у заявителя. Остальные сведения нотариус получает по запросу в Единую информационную систему нотариата, она подключена к системе электронного межведомственного обмена данными. Так, через ЕИС, нотариусы подключены к базам Росреестра, МВД, ФНС, кредитных организаций и других структур.

Комиссия Правительства РФ одобрила разработанные в Минюсте изменения в законодательство о нотариате в первой половине 2016 года. Тогда Россия запланировала выложить в интернет реестр нотариально заверенных действий — громоздкие оффлайновые «ручные проверки» косвенно помогали мошенникам или делали невозможными некоторые операции через сеть. Тайна нотариального действия должна по-прежнему защищаться, однако правомерный доступ потребовалось ускорить и сделать надёжнее.