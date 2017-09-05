Создатель Telegram Павел Дуров опубликовал на своей странице во «ВКонтакте» видео с YouTube-канала Nemagia, посвящённое «Тинькофф банку» и Олегу Тинькову, и призвал распространять ролик, пока его не удалили по требованию Роскомнадзора.

Роскомнадзор предписал заблокировать ролик Немагии об опасностях кредитного рабства, где Михаил и Алексей (авторы ролика — «Роем!») рассказывают о граничащих с мошенничеством методах работы одного из банков. Можно соглашаться или не соглашаться с манерой подачи блогеров, но их право выражать свое мнение священно, — пишет Дуров.

8 августа на YouTube-канале Nemagia, который ведут кемеровские блогеры Михаил Печерский и Алексей Псковитин появился ролик, посвященный Тинькову, где бизнесмена обвиняют в том, что все его бизнесы были «пузырями», что «Тинькофф Банк» ничем не отличается от конкурентов и т. д. Также в ролике содержатся выпады в адрес лично Тинькова и его жены.

Позднее Олег Тиньков обвинил «Альфа Групп» в том, что она организовала пиар-атаку видеоблогеров на его компанию. Также он попытался добиться удаления ролика Nemagia с ряда ресурсов. В частности редакция портала «Канобу» сообщила о том, что получила требование удалить видеозапись от компании Group-IB, занимающейся информационной безопасностью. 4 сентября В Роскомнадзор сообщил в своем Twitter, что получил определение суда, в котором предписывается заблокировать ролик о Тинькове.

Что говорил Тиньков про Дурова

Олег Тиньков неоднократно негативно высказвался о Дурове. В 2013 году он писал в своем Livejourlal, что Дуров «пошел ко дну», имея в виду что тот был вынужден избавиться от своего пакета во «ВКонтакте».

В декабре 2015 года Тиньков опубликовал на своём Youtube-канале интервью с главным редактором интернет-издания «Секрет Фирмы» Николаем Кононовым, где Тиньков развернуто высказывается о Дурове, противопоставляя его нормальным предпринимателям и утверждает, что создателю «ВКонтакте» и Telegram просто повезло, а также называет его «хамоватым и нахватавшимся». Также Тиньков высказал предположение, что «террористы взрывают самолеты при помощи Telegram».

27 июня 2017 года Тиньков выложил в Instagram видео, на котром он удаляет со своего смартфона клиент Telegram. В видео (сейчас оно недоступно) он также заявил, что его достал «левый пиар» основателя сервиса Павла Дурова, назвал информацию о том, что Telegram самый защищенный мессенджер, «блевотиной», а самого Дурова в подписи к посту — «быдлом».