Компания «Яндекс» объявила о запуске сервиса облачных вычислений и хранения данных «Яндекс.Облако», деятельность облака будет вестись от отдельного одноименного юрлица.

«Облако» было в закрытом бета-тестировании несколько месяцев c весны 2018-го года, конкурентов на этом рынке у «Яндекса» много: это и международные Amazon WS, Azure, Google Cloud; и российские Selectel, Mail.ru Cloud Solutions и другие. В отличие от западных проектов, цены «Я.Облака» зафиксированы в рублях и «Яндекс» в целом лучше умеет работать с российскими контрагентами, чем западные компании.

Mail.Ru Group запустил сервис облачного хостинга « холодных данных» в 2016-м и «горячих данных» в январе 2017. Сервис MRG поддерживает API Amazon S3 , что упрощает переезд потенциальным клиентам американской компании. В частности российским сервисом воспользовали„%___YQ==“laquo;1С-Битрикс». В дальнейшем MRG дополнил своё предложение b2b-сервисом облачной инфраструктуры.

Цены на услуги «Я.Облака» ниже, чем предложения западных компаний: по расчётам «Коммерсанта»: «виртуальная машина с двухъядерным процессором и оперативной памятью 8 Гб клиенту «Облака» обойдется в 1,8 тыс. руб. в месяц, тогда как в Amazon Web Services это будет стоить 4,7 тыс. руб., в Microsoft Azure — 5,7 тыс. руб., а в Google Cloud — 4,4 тыс. руб».

Руководит «Облаком» нанятый год назад Ян Лещинский, бывший сотрудник Microsoft и Amazon. В Amazon Ян, среди прочего, занимался разработкой Aurora, реляционной базы данных заточенной под работу в клауд-сервисах. В комментарии «Коммерсанту» Лещинский сказал о том, что «Яндекс.Облако» будет работать и на зарубежных рынках: «На запуске мы работаем с резидентами РФ и компаниями, имеющими представительство в России, но скоро будем предоставлять сервис и нерезидентам, что потребует дополнительной проработки юридической стороны».