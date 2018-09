Теккранч узнал и подтвердил, что за последний месяц из Evernote ушли CTO, CFO, CPO, глава HR ну и по мелочи разные сотрудники.

Сейчас Evernote проводит раунд привлечения инвестиций по пониженной оценке по сравнению с 1,2 миллиардами стоимости, в которые его оценивали раньше.

Теккранчу Evernote подтвердил уход сотрудников, инвестраунд комментировать не стали.

TechCrunch has learned and confirmed that in the last month, Evernote lost several of its most senior executives, including its CTO Anirban Kundu, CFO Vincent Toolan, CPO Erik Wrobel and head of HR Michelle Wagner beyond the usual attrition of engineers and designers.

The departures are coming at a key time: we have also heard that Evernote is fundraising, potentially in a down-round from its most recent (but now several years-old) valuation of $1.2 billion.

The company would not comment on the funding but confirmed the staff departures. It has not provided an over-arching reason for these latest personnel changes, but notably, rather than re-hiring from outside for the vacated roles, Evernote is shifting existing, in some cases recently joined employees to take on different responsibilities.