Теккранч узнал и подтвердил, что за последний месяц из Evernote ушли CTO, CFO, CPO, глава HR ну и по мелочи разные сотрудники.

Сейчас Evernote проводит раунд привлечения инвестиций по пониженной оценке по сравнению с 1,2 миллиардами стоимости, в которые его оценивали раньше.

Теккранчу Evernote подтвердил уход сотрудников, инвестраунд комментировать не стали.