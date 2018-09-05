Теккранч узнал и подтвердил, что за последний месяц из Evernote ушли CTO, CFO, CPO, глава HR ну и по мелочи разные сотрудники.
Сейчас Evernote проводит раунд привлечения инвестиций по пониженной оценке по сравнению с 1,2 миллиардами стоимости, в которые его оценивали раньше.
Теккранчу Evernote подтвердил уход сотрудников, инвестраунд комментировать не стали.
TechCrunch has learned and confirmed that in the last month, Evernote lost several of its most senior executives, including its CTO Anirban Kundu, CFO Vincent Toolan, CPO Erik Wrobel and head of HR Michelle Wagner beyond the usual attrition of engineers and designers.
The departures are coming at a key time: we have also heard that Evernote is fundraising, potentially in a down-round from its most recent (but now several years-old) valuation of $1.2 billion.
The company would not comment on the funding but confirmed the staff departures. It has not provided an over-arching reason for these latest personnel changes, but notably, rather than re-hiring from outside for the vacated roles, Evernote is shifting existing, in some cases recently joined employees to take on different responsibilities.
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Почему Evernote теряет статус единорога?
Компания Evernote Степана Пачикова растеряла топов и, похоже, выходит на раунд инвестиций при падающей оценке компании: https://roem.ru/05−09−2018/273263/evernote-downfall/
Итог грустный, по двум причинам. Первая, это личная трагедия Степана Пачикова, у которого диагностирована болезнь Паркинсона (о чём он рассказывает здесь: http://json.tv/ict_video_watch/stepan-pachikov-evernote-moya-rabota-byt-osnovatelem-20141027025445). Evernote, как мне кажется, отчасти является попыткой саморефлексии над этим состоянием и попыткой сделать технологичную опору на будущее.
Второе, это то, что Evernote в принципе имеет такой паттерн использования, что пользователь стремится к такому состоянию, где он Evernote пользоваться не сможет. Каждый день активного использования Evernote приближает вас к тому моменту, когда вы должны будете столько всего помнить о том, как вы используете Evernote, что когда-нибудь, когда вы отвлечётесь от него на мнгновение, вы всё уроните и растеряете, как жонглёр отвлекшийся на момент от процесса жонглирования. Evernote, который, по идее, призван разгрузить мозг, на самом деле предъявляет к нему всё более и более возрастающие требования.
Очень жаль.
«…Evernote в принципе имеет такой паттерн использования, что пользователь стремится к такому состоянию, где он Evernote пользоваться не сможет…"
Не очень понятно что здесь имеется ввиду. Можете подробнее расписать?
На мой взгляд вариантов использования Evernote множество. Каждый сам выбирает как использовать приложение.
Лично я не очень представляю себе кейс, как можно так использовать Evernote, чтобы само его использование сильно нагружало мозг.
В моей картине мира это просто удобное хранилище знаний с отличным поиском, который никто ещё не смог повторить.
Любой кусочек знаний находится в считанные секунды.
Иван, легко поясню
Возможно, это мой паттерн, поскольку контент другого типа, отличающийся от вашего, но вряд ли я одинок. Точнее, совершенно точно я не одинок:
Мой сценарий такой:
1. Я заливаю много чего в Evernote. Скриншоты, ссылки на презентации с аннотациями, отрывки текстов, цитаты и так далее
2. Через какое-то время (у меня оно наступило месяца через три) выясняется, что вещи, которые я залил в Evernote я не могу найти по очевидным поисковым запросам. В конце концов их проще снова найти в обычном интернете, чем вспоминать, каким же именно я словом я их описал внутри Evernote
3. Перестаю пользоваться Evernote.
Это не какое-то открытие, это путь многих людей прошедших через использование Evernote и переставших им пользоваться.