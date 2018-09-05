Верховный суд Греции во вторник повторно разрешил экстрадицию на родину Александра Винника. Он был арестован по запросу США, где россиянина обвиняют в отмывании как минимум $4 млрд через биржу криптовалют BTC-Е. За год, который господин Винник провел под стражей, греческий суд разрешил выдать его и в США, и в Россию, где ему инкриминируется незначительное мошенничество, а также во Францию, где его хотят допросить по делу о крупном вымогательстве через ту же биржу. Теперь окончательное решение должен вынести министр юстиции Греции.

В ходе состоявшегося во вторник в Верховном суде Греции заседания по второму запросу Генпрокуратуры России о выдаче 39-летнего уроженца города Кургана Александра Винника последний заявил, что хочет, чтобы его экстрадировали только на родину. «Преступления, которые мне вменяют в США и во Франции, я не признаю», — заявил в суде господин Винник. По его словам, в России он готов ответить на все вопросы суда, в справедливом решении которого он уверен — в отличие от решений судов других стран. В итоге запрос российской стороны был удовлетворен.