Такси «Максим» запустило новое приложение «Вместе» для совместных поездок, на сегодня оно тестируется только в Кургане (родной город компании). В октябре-ноябре планируется сделать его доступным для всех пользователей.

«Вместе» не предполагает поездку от подъезда до подъезда. Пассажиры могут уехать из определенных точек сбора на улицах города. Водители получают предложения от попутчиков после указания своего маршрута. Схема работы сервиса похожа на поездку автостопом, только реализована в удобном мобильном приложении. Сейчас проходит закрытое тестирование приложения на Android в городе Кургане. В октябре-ноябре оно появится в открытом доступе для всех городов России. Приложение для iOS находится в разработке.

В декабре 2017 года конкурирующее Яндекс.Такси объявило о запуске сервиса «Комбо» для совместных поездок, а в январе 2018 появился экспериментальный сервис Яндекс.Попутка.