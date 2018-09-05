Эксперты по безопасности Dr. Web обнаружили в Google Play то, чего там быть не должно категорически: приложение, выдававшее себя за голосового помощника «Яндекса» — «Алису», передал CNews. Троянец выманивает телефонный номер и просит пройти SMS-подтверждение — в результате жертва, незаметно для себя, оказывается подписана на платные сервисы. Дополнительно взломщик может загрузить другие вредоносные программы на атакованный телефон.

На прошедших выходных представитель «Яндекса» рассказал «Коммерсанту», что меньше чем за год существования «Алиса» набрала заметную популярность и помогает дистрибуции смежных приложений: «Алиса» стала одним из важнейших драйверов органической установки поискового приложения «Яндекса» на мобильные устройства пользователей. С момента запуска «Алисы» и старта рекламной кампании дневная аудитория нашего поискового приложения выросла в два раза, — рассказали в российском поисковике.