Google Play раздавал фальшивую Яндекс.Алису с трояном


Эксперты по безопасности Dr. Web обнаружили в Google Play то, чего там быть не должно категорически: приложение, выдававшее себя за голосового помощника «Яндекса» — «Алису», передал CNews. Троянец выманивает телефонный номер и просит пройти SMS-подтверждение — в результате жертва, незаметно для себя, оказывается подписана на платные сервисы. Дополнительно взломщик может загрузить другие вредоносные программы на атакованный телефон.

лошади настоящего Яндекса и троянские

На прошедших выходных представитель «Яндекса» рассказал «Коммерсанту», что меньше чем за год существования «Алиса» набрала заметную популярность и помогает дистрибуции смежных приложений: «Алиса» стала одним из важнейших драйверов органической установки поискового приложения «Яндекса» на мобильные устройства пользователей. С момента запуска «Алисы» и старта рекламной кампании дневная аудитория нашего поискового приложения выросла в два раза, — рассказали в российском поисковике.

P. S. Формально современный Google Play проверяет безопасность приложений:

Проверка безопасности установленных приложений в Google Play

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