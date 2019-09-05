Администрация Президента и чиновники обсуждают с медакомпаниями запуск госсчётчика для подсчёта показов контента и рекламы в Рунете, выяснили "Ведомости" у источников в нескольких ведомствах. Окончательная концепция счётчика не сформирована, но аналогами рассматривают систему измерений ТВ-аудитории Mediascope (подконтрольна государственному ВЦИОМ) и государственный учёт продаж кинобилетов (ЕАИС). Среди тех, кто уже обсуждал с чиновниками госсчётчик есть как ТВ-компании, так и интернет-площадки. Последние, например Яндекс, Mail.ru Group комментировать переговоры отказались. Источники газеты уверены, что поддержку госсчётчика поручат Mediascope, сама компания это не комментирует.

Ещё в 2016-м году свой счётчик запустил государственный Ростелеком. Аналитическая система под названием "Спутник" работает в соответствии с "Методикой определения количества пользователей сайта в сети "Интернет", утвержденной приказом Роскомнадзора от 09.06.2017 №99. Ни один из собеседников "Ведомостей" "Спутник" не упоминал.

Собеседники "Ведомостей" говорят, что власти хотят понимать, какой контент смотрят граждане в сети, однако пока не могут толком оценить аудиторию даже для "онлайн-просмотров прямой линии Владимира Путина в июне 2019".

По словам замминистра связи Алексея Волина госсчётчик должен стоять на любом сайте, который распространяет контент или рекламу. Одновременно рекламой интересуется Федеральная налоговая служба — ради контроля уплаты налогов с рекламных доходов интернет-компаний. Де-юре в России госрегулятором рекламного рынка являются антимонопольщики из ФАС, тогда как РКН специализируется на контенте, однако руководитель Роскомнадзора Александр Жаров тоже озабочен именно рекламой: "Рекламодателям приходится верить на слово онлайн-площадкам, что они на самом деле открутили те самые купленные сотни тысяч показов баннера", — данные счётчиков Яндекса, Google, площадок Жаров назвал "непроверяемыим, толком не аудируемыми данными".

В действительности данные аудируются, например Mail.ru Group (MRG) ещё в 2016 стали партнёрами аудитора Moat, признанного на западе. В 2017-м MRG начала продавать услуги аудита третьим компаниям. Moat и другие аудиторы, в том числе и в интересах налоговиков, аудируют рекламу на Google, Facebook. Эта cоцсеть прибегла к независимому аудиту вынужденно, после громкого скандала о завышении цифр показов рекламы на 94%. Несколько меньше вводил рекламодателей в заблуждение конкурирующий Twitter, завышавший показатели показов лишь на 35%.

Проблема упомянутая Жаровым объективно существует, но пока решается негосударственными структурами.