Вице-президент РАН Алексей Хохлов попытался выяснить у министра здравоохранения Вероники Скворцовой, где на сайте Минздрава публикуются заключения «экспертизы качества лекарственного средства». Лишь после подтверждения качества препараты допускаются в оборот, сообщили РБК. По действующему закону: «Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти должен размещать на своем сайте заключения комиссии экспертов по лекарственным препаратам в течение десяти дней после получения».

Из ответа с подписью замдиректора департамента госрегулирования обращения лекарственных средств Минздрава Карена Саканяна выяснилось, что ведомство публикует «заключения» в закрытой части сайта практически сразу после их получения. Однако увидеть результат может только сам производитель препарата: «экспертиза в открытом доступе может нарушать коммерческую тайну». Аналогичную позицию позднее занял и замминистра Дмитрий Костенников.

Вице-президент РАН Алексей Хохлов отказами неудовлетворён: «В сложившейся законодательной практике размещение в сети интернет не может быть интерпретировано иначе, чем размещение открытых общедоступных сведений».

Ранее в 2019 году члены комиссии РАН по противодействию фальсификации научных исследований Петр Талантов и Михаил Гельфанд добились снятия из РБК-Стиль материала о чудодейственных оздоровляющих свойствах БАДов и таблеток. Пожалуй, единственной публикации из множества аналогичных. По оценкам врачей рекомендации самозванного «биохимика» Елены Корниловой были смертельно опасны. Тем не менее, распространение похожих статей возможно, в отличие от профессиональных экспертиз Минздрава на препараты.

«У комиссии есть основания полагать, что анализ эффективности и безопасности лекарственных средств, проводимый в России, не соответствует мировым стандартам и не может служить гарантией полезности и безвредности присутствующих на рынке лекарств», — заявил Петр Талантов. «Задачей максимум должно быть создание хотя бы того же уровня прозрачности, который существует в Евросоюзе. И профессиональное сообщество, и потребители должны быть уверены, что лекарство допущено на российский рынок потому, что у регулятора есть бесспорные доказательства его эффективности и безопасности, а не в силу недостатка ресурсов на профессиональную и объективную экспертизу или, того хуже, по звонку». Экспертизы регистрируемых лекарств публикуются в ЕС с 2016 года.

В феврале 2019 года президент Владимир Путин попросил депутатов ускорить принятие законопроектов, которые сделают возможными торговлю безрецептурными лекарствами через сеть. Позднее, после усовершенствования систем электронного взаимодействия между лечебными заведениями, врачам и аптеками Путин допустил онлайн-продажи и рецептурных препаратов.