«Яндекс» сообщил, что заменит опционную часть дохода сотрудников повышением оклада и премий по итогам пересмотра раз в полгода. Для руководителей и ключевых специалистов вводится годовой бонус, который будет зависеть от результатов всей компании. Ранее выданные опционы можно обменять на дополнительную денежную выплату. «Торги акциями Яндекса на NASDAQ приостановлены, поэтому выдавать сотрудникам новые опционы сейчас не имеет смысла, - объяснила HR-директор "Яндекса" Дарья Золотухина. - Чтобы люди сохранили предсказуемый доход, мы решили увеличить зарплаты и премии и выплачивать годовые бонусы».

«Яндекс» в частности известен на рынке тем, что доход многих сотрудников компании делился на две части: рублевый оклад и долларовые опционы, которые можно было сравнительно просто реализовать. Таким образом доход был защищен от валютных колебаний. Опционы имели больше половины сотрудников «Яндекса». После того как в конце февраля торги акциями компании на NYSE и Nasdaq были приостановлены, их накопления фактически обнулились. Чтобы компенсировать эти потери, «Яндекс» в марте выплатил сотрудникам дополнительную зарплату. В итоге за первый квартал компания потратила на это почти 6 млрд рублей.