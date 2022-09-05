«Яндекс» сообщил, что заменит опционную часть дохода сотрудников повышением оклада и премий по итогам пересмотра раз в полгода. Для руководителей и ключевых специалистов вводится годовой бонус, который будет зависеть от результатов всей компании. Ранее выданные опционы можно обменять на дополнительную денежную выплату. «Торги акциями Яндекса на NASDAQ приостановлены, поэтому выдавать сотрудникам новые опционы сейчас не имеет смысла, - объяснила HR-директор "Яндекса" Дарья Золотухина. - Чтобы люди сохранили предсказуемый доход, мы решили увеличить зарплаты и премии и выплачивать годовые бонусы».
«Яндекс» в частности известен на рынке тем, что доход многих сотрудников компании делился на две части: рублевый оклад и долларовые опционы, которые можно было сравнительно просто реализовать. Таким образом доход был защищен от валютных колебаний. Опционы имели больше половины сотрудников «Яндекса». После того как в конце февраля торги акциями компании на NYSE и Nasdaq были приостановлены, их накопления фактически обнулились. Чтобы компенсировать эти потери, «Яндекс» в марте выплатил сотрудникам дополнительную зарплату. В итоге за первый квартал компания потратила на это почти 6 млрд рублей.
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из всех сотрудников Яндекса, которых я знал — работали там 2-3 года. Причиной увольнения обычно было "такая же ЗП но не тревожат в 2 часа ночи". Про никакие опционы они и не слышали..
Может, 2-3 года может быть недостаточно для опционов. Они ж не на входе даются.
Часть знакомых программистов относится скептически к идее там работать, потому что а) какие-то нелепые требования к кандидатам, которые требуют избыточных навыков и багажа знаний б) ЗП одинакова с другими компаниями в) нет прежнего единства сотрудников (одна команда) г) нет желания торчать в офисе, пусть даже в Сити. Кофе и печенки в том или ином виде есть почти везде в IT.
У Яндекса есть офис в Сити?!
https://habr.com/ru/post/550088/
Яндекс открыто говорит, что его прежде всего интересует знание кандидатами алгоритмов и умение решать алгоритмические задачи. Потому что все остальные знания такой человек легко может добрать в процессе.
Кроме того, в Яндексе очень много самописных решений (потому что часто они появлялись в нём раньше, чем мейнстримовые вещи, например, у них вроде бы используется своя реализация контейнеризации, написанная ими раньше, чем Docker), поэтому им мало интересно, что соискатель знает технологии X, Y, Z на уровне спецификаций API или ключей командной строки.
Как бы там ни было, ни разу не видел глупого Яндексоида. Можно насмехаться над Яндексом сколько угодно, или брызгать желчью над "необъективностью" их собеседований.