Арбитражный суд города Москвы частично удовлетворил иск сотового оператора Tele2 к поставщику шведского телекомоборудования Ericsson – российской компании «Сател ТВК» – на сумму почти в 490 700 евро. Это следует из резолютивной части решения, опубликованной 31 августа на сайте суда. Сумма составила всего 12% от ожидаемой. Tele2 планировал к 2023 г. установить 50 000 базовых 5G-ready станций Ericsson Radio System в 27 регионах России, включая Московскую и Ленинградскую области, говорилось в пресс-релизе шведской компании в мае 2021 г. Проект должен был позволить Tele2 повысить скорость передачи данных, подготовиться к запуску стандарта 5G и постоянному подключению множества пользователей, устройств и объектов. В течение 2019–2020 гг. Tele2 уже ввел в эксплуатацию 30 000 новых базовых станций Ericsson. В августе 2019 г. Tele2 и Ericsson отчитывались о запуске в центре Москвы первой в России пилотной зоны 5G, которая охватывает Тверскую улицу – от Кремля до Садового кольца. После начала СВО Ericsson приостановила поставки телекомоборудования в Россию, а позднее объявила о том, что с 2023 г. прекратит все операции с клиентами в стране. В декабре прошлого года Ericsson сообщила о передаче поддержки клиентов в России компании, принадлежащей бывшим операционным менеджерам подразделения – ООО «Сонерик». Согласно данным отчета компании за II квартал, уход с российского рынка уже обошелся Ericsson в $130 млн.

9 ноября 2022 г. Tele2 подал иск к Ericsson в Арбитражный суд Москвы с требованиями поставить оборудование по договору от 30 июля 2014 г., выплатить неустойку в размере 4,1 млн евро, а также взыскать астрент (неустойка за неисполнение судебного акта в части поставки оборудования). Причем большая часть недопоставленного оборудования относилась к заказам, сделанным задолго до введения санкций. Компания требовала обязать ответчиков выполнить условия контрактов, по которым партнеры ранее достигли договоренностей. В конце декабря Tele2 ходатайствовал о принятии обеспечительных мер: компания пыталась запретить ответчикам – шведской компании и ее российскому партнеру, компании «Сател ТВК», распоряжаться суммой, эквивалентной исковым требованиям, 4,1 млн евро. Также оператор пытался запретить ликвидацию российской структуры Ericsson до решения суда по спору. Однако это ходатайство суд тогда отклонил. 31 августа 2023 г. суд удовлетворил только одно из ранее выдвинутых требований – о взыскании неустойки в размере 490 700 евро с компании «Сател ТВК». Остальные требования к «Сател ТВК» и все требования к Ericsson были оставлены без удовлетворения. Соответственно, суд взыскал только 12% от ожидаемой неустойки с ответчиков и отказал в требовании, заявленном солидарно к обоим ответчикам, поставить оборудование по договору. Однако в резолютивной части опубликованного решения отсутствует указание на предмет поставки.