«Яндекс» и Rambler (покупает поиск у «Яндекса», собственного не имеет) научились выдавать очищенные от пиратства результаты поиска. Из результатов поиска на «Яндексе» и Rambler пропали ссылки на запрещённые по решениям Мосгорсуда сайты-нарушители авторских прав. В российских версиях поиска Google и Bing — запрещённые ссылки остались.

Россия ввела требование о фильтрации результатов поиска от пиратства с 1 октября 2017 года. Непосредственно с начала месяца под закон подстроились в «Поиске Mail.ru» и в «Спутнике» (поисковик под управлением «Ростелекома»). Сейчас, спустя 4 дня результаты поиска почистил «Яндекс» (и Rambler). Например в отечественных поисковиках не удастся найти ссылок на запрещенный в РФ RuTracker.org (хотя его зеркала, де-юре ещё не запрещённые в стране, найти через российские поисковики можно). Для результатов поиска, где в выдаче должны были бы быть показаны ссылки на запрещённые Мосгорсудом пиратские сайты, «Яндекс» теперь выводит ссылку-предупреждение, что поиск фильтруется. По переходу можно прочесть объяснение поисковика:

1 октября 2017 года изменился закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Теперь поисковые системы, в том числе и Яндекс, не имеют права показывать российским пользователям ссылки на ресурсы, которые по решению Мосгорсуда попали в реестр заблокированных сайтов за неоднократное нарушение авторских и смежных прав. Также поисковые системы обязаны исключать из выдачи ссылки на копии таких сайтов — список копий определяет Минкомсвязи. Решения Мосгорсуда можно найти на его официальном сайте. Реестр заблокированных сайтов — на сайте Роскомнадзора.

В Реестр заблокированных сайтов (Единый реестр запрещённых сайтов) попадают не только пиратские площадки, но и сайты другого типа. С 1 октября «Яндекс» обязан удалять ссылки исключительно на пиратство. Но не на сайты попавшие в реестр по причинам связанным: с борьбой против наркомании, с самоубийствами, с пристрастием к азартным играм, к экстремизму или к несанкционированным местными властями митингам. Однако «Яндекс» обязан чистить результаты поиска от ссылок не проходящих по так называемому «закону о забвении». И «Яндекс», и его главный конкурент Google — чистят российский поиск от подобных ссылок по запросам из РФ с 2016 года.

На домашнем для себя американском рынке Google чистит выдачу и от ссылок на пиратство, хотя в РФ этого он пока не делает. Ещё в 2014 году поисковик объявил об упрощении чистки выдачи по DMCA-запросу и одновременно предложил удобный рекламный формат для контент-провайдеров (легальных распространителей фильмов, музыки). Аналогичную систему в России чуть раньше, чем её реализовал для американцев Google, предлагал запустить президент (тогда) «Амедиа» Александр Акопов. В ответ вице-президент Mail.ru Group заявил: «По сути, предлагается «пессимизировать» поисковую выдачу за деньги. Для поисковой системы этот подход неприемлем и даже губителен». Пресс-служба «Яндекса» распространила похожую реплику: «Если правообладатели считают, что какая-то информация должна быть ограничена, они могут бороться с ее первоисточниками и, соответственно, обращаться к хостинг-провайдерам». Правообладатели, однако, предпочли обратиться к власти и спустя 3 года российские поисковики фильтруют выдачу по спискам Мосгорсуда и (скоро) Минкомсвязи. Механизм подключения поисковиков к Реестру и фильтрации зафиксирован в российском законе и его нельзя обойти через частные договорённости с правообладателями или в суде. С 1 октября от поисковиков требуют удалять только ссылки на выявленное Мосгорсудом пиратство. С 1 ноября 2017 года добавится обязанность удалять запрещённые ссылки на сервисы, где распространяют инструменты обхода российской интернет-фильтрации.

В октябре 2017 года для поиска на официально подтверждённых судом пиратских сайтах нужно пользоваться Google или Bing. Поисковые возможности на сайтах «Яндекса», Mail.ru, «Спутника», Rambler больше не распространяются на официально признанные пиратские площадки. Хотя на «Яндексе», Mail.ru, «Спутнике» и Rambler до сих пор можно найти копии запрещённых пиратских сайтов, не попавшие в Реестр:

В российских и американских поисковиках даже после вступления в действие новых законов можно найти ссылки на пиратские копии тех или иных фильмов или музыки. Нарушением это не является. Поисковики обязаны удалять исключительно ссылки внесённые в Реестр, а не любые ссылки на потенциально пиратскую продукцию.