Рабочая группа по программе «Цифровая экономика», которую возглавляет «Ростелеком», предложила перенести реализацию «закона Яровой» для «улучшения инвестиционного климата в телеком-секторе». Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на подготовленный рабочей группой план мероприятий на 2017−2020 годы.

Кроме того, рабочая группа предлагает снизить для операторов ставку по налогу на прибыль с 20% до 12,5%, а также освободить их от уплаты налога на имущество инвестиционных объектов, увеличить срок действия лицензий, снизить отчисления в резерв универсального обслуживания, уменьшить плату за частоты 5G и понизить таможенные пошлины на телекоммуникационное оборудование.

Программа «Цифровая экономика» была подписана премьер-министром Дмитрием Медведевым в конце июля 2017 года. 5 октября план мероприятий будет отправлен в Минкомсвязи.

В Минкомсвязи сообщили, что им нужно изучить предложения отрасли и согласовать их с Минфином. В конце октября планы мероприятий в рамках программы «Цифровая экономика» должны уже быть утверждены правкомиссией по ИТ.

С 1 июля 2018 года «закон Яровой» обязывает интернет-компании и операторов до 6 месяцев хранить содержание сообщений пользователей. Затраты операторов на его исполнение к 2019 году оцениваются Российским союзом промышленников и предпринимателей примерно в 17 трлн рублей. В июле министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров оценивал общие ежегодные расходы на «Цифровую экономику» в 100 млрд рублей.