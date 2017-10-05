Российская ассоциация криптовалют и блокчейна (РАКИБ) в конце октября отправит в Госдуму законопроект, легализующий в России привлечение средств с помощью ICO, сказал РБК президент ассоциации Юрий Припачкин.

По его словам, в проекте будут описаны возможные правовые и организационные механизмы финансирования реального сектора российской экономики, то есть организаций, не связанных напрямую с технологией блокчейн и рынком новых финансовых технологий. РАКИБ рассчитывает завершить подготовку законопроекта в течение двух недель, после чего документ будет представлен рабочей группе при комитете Госдумы по финансовому рынку.

РАКИБ была создана в конце августа 2017 года по инициативе советника президента по вопросам развития интернета Герман Клименко. Если Госдума рассмотрит и одобрит инициативу РАКИБ быстро, Россия может оказаться первой страной в мире, легализовавшей ICO. Пока по всему миру его только запрещали. В частности в конце сентября финансовый регулятор Южной Кореи объявил о полном запрете всех видов ICO, объяснив это риском мошенничества и отмывания средств.

В начале сентября ЦБ Китая запретил ICO в своей стране и намерен расследовать уже состоявшиеся. 1 сентября Центробанк Сингапура выпустил заявление о том, что «использование ICO связано с рисками отмывания денег и финансирования терроризма в связи с анонимностью финансовых транзакций». В августе комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) объявила, что впервые приостановила торги по традиционным бумагам нескольких компаний, анонсировавших проведение ICO.