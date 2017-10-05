Яндекс.Такси начал страховать пассажиров и водителей в 11 регионах России


5 октября Яндекс.Такси начал тестировать программу страхования пассажиров и водителей в 11 регионах России: в Калининградской, Кемеровской, Новосибирской, Омской, Оренбургской, Самарской и Томской областях, Краснодарском и Красноярском краях, Татарстане и Чувашии. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей компании. Максимальная компенсация составит 2 млн рублей. Партнерами сервиса по страхованию стали Allianz, «ВТБ Страхование» и «Ингосстрах». О планах Яндекс.Такси запустить страхование стало известно еще 15 августа. Первым на российском рынке страховку для пассажиров запустил сервис личных водителей Wheely 11 сентября.

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