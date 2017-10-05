Микрокредитные организации недовольны там, как работает маркировка сайтов легальных кредиторов, запущенная ЦБ и «Яндексом». Совместный проект «Яндекса» и Банка России стартовал 28 июня. В рамках него сайты микрокредиторов, внесенных одновременно в реестр ЦБ и состоящих в саморегулируемой организации (СРО), отмечаются в результатах поиска «Яндекса» и в рекламных объявлениях зеленой галочкой. На данный момент в проекте участвуют 1,6 тыс. из 2,2 тыс. действующих МФО из реестра ЦБ (остальные или не имеют сайта, или не предоставили данные).

МФО жалуются, что хотя они есть и в реестре ЦБ, и в списках СРО, в поисковой выдаче «Яндекса» зеленой галочки напротив их сайта не появляется. Проблема в том, что маркировка появляется, только если ссылка ведет на главную страницу сайта МФО, а при ссылке на другую страницу того же сайта отсутствует. Об этой проблеме сказал «Коммерсантъ» директор по маркетингу сервиса онлайн-кредитования «Е заем» Сохиб Джураханов.

«Яндекс» работает над решением проблемы, а также готов вручную исправлять ошибки по обращению МФО, говорят в компании. В настоящий момент ЦБ и Минкомсвязь работают над законопроектом, который защитит потенциальных клиентов МФО от фишинга, наделив ЦБ правом блокировать сайты двойников.