Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) вложил 100 млн рублей в инновационную компанию «Инфобис», которая разрабатывает систему учета и онлайн-контроля над сельхозработами «Агросигнал». Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей фонда. В основном полученные инвестиции пойдут на развитие продукта и программную часть, меньшая часть средств будет направлена на маркетинг и расширение службы поддержки.

По итогам сделки ФРИИ получит 20% компании после первого транша на 40 млн рублей и еще 10% - после второго транша на 60 млн рублей. Российский рынок обслуживания и обновления сельхозоборудования фонд оценивает в 115,1 млрд рублей.

Мы считаем перспективными стартапы в области агротехнологий. В России потери только зерна составляют около 25%, тогда как в среднем по миру - 10%, в США - 1%, - отметил директор по технологическому развитию ФРИИ Сергей Алимбеков.

Разработанная система, которой пользуются уже более 150 хозяйств, заменяет старые методы контроля над выполнением работ и предоставляет аналитические отчеты онлайн. «Агросигнал» работает по модели software as a service (SaaS). С одного транспортного средства размер абонентской платы составляет примерно 400–700 рублей в месяц, что в перерасчете на гектар составляет 10–15 рублей в год с учетом сезонности.

«Единоразовые затраты на оборудование, которое окупается в большинстве случаев за три месяца, составляют в среднем 20–40 000 рублей на единицу техники. В среднем получается рост рентабельности до 20%», - говорит совладелец и гендиректор «Инфобиса» Владимир Коршунов.

В 2018 году компания планирует начать зарубежную экспансию. «Начнем с Казахстана и ближнего зарубежья, перспективными для себя рынками считаем страны Южной Америки и Африки», - добавил Коршунов.