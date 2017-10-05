ICO как способ краудфандинга проектов, основанный на продаже стартапами собственной криптовалюты — токена, как правило, выпущенного в виде смарт-контракта на платформе Ethereum, — стало одним из трендов 2017 года. Оно позволяет проектам предлагать пользователям куда более интересные условия участия, чем граничащие с простой благотворительностью обычные краудфандинг-кампании. Как правило, токен проекта на ICO предлагает явно или неявно заложенный в него механизм получения выгоды от запуска/развития профинансированного им проекта. Это максимально приближает токены к акциям, а ICO — к IPO (сходство аббревиатур здесь совершенно неслучайное). Но не всё так радужно: во-первых, это сходство до степени смешения ведёт к определённым юридическим сложностям — и каждому следующему ICO приходится из кожи вон лезть, доказывая, что токен — на самом деле не акция.

Но есть и другая, менее очевидная, но вполне фундаментальная проблема, касающаяся практически всех, кто решил вложить немножко криптовалюты или даже фиатных денег в ICO: системы токенизации огромного количества ICO содержат в себе условия неизбежного, нарастающий со временем, конфликта интересов токенхолдеров и самого проекта.

Запрограммированный конфликт интересов

Не успев обрадоваться тому, что появился такой замечательный способ краудфандинга, подходящий для финансирования стартапов, как ICO, проекты тут же вынуждены задумываться, как именно им заинтересовать покупкой своего токена криптоинвестора.

Механизм обычно крайне прост: в механику проекта каким-то образом встраивается токен так, чтобы владельцы токенов в дальнейшем могли рассчитывать на какой-то профит с проекта — и соответствующий рост стоимости токена на бирже. Однако, много ли вы видели ICO, которые в своих планах бы объясняли как и когда это закончится? Ничто не может расти бесконечно, а токен требует не просто постоянного роста — он требует постоянного прироста.

Представьте себе, например, проект, который пообещал отправлять на выкуп токенов долю от каждого нового платного пользователя. Первое время, благодаря успешному ICO, у проекта всё отлично: каждый год у них становится больше на один миллион платных юзеров, платящих, скажем, по $10. И, допустим, 30% от этой суммы отправляется на выкуп токенов, делая счастливыми их владельцев.

Но ни одна пользовательская база не может расти до бесконечности: и рост нашего гипотетического проекта тоже замедляется. Сперва до 90 тысяч платных пользователей в год, потом до 600 тысяч, потом до 200 тысяч. Это всё ещё прирост — проект богатеет и дорожает. Но на выкуп токенов с каждым годом направляется всё меньше денег — и токены падают. Потому что заложенная в них механика позволяла им дорожать только по мере бесконечно разгоняющихся темпов роста проекта. А иначе простое замедление темпов роста обрушит цену токена — и те, кто останутся с токенами проекта на руках последним перед сменой тренда, неминуемо проиграют. Достаточно внимательно изучая документы различных ICO, можно без труда заметить сценарии, при которых последний владелец токена оказывается у разбитого корыта.

Как модель токенизации может угрожать самому проекту

Впрочем, значительная часть криптоинвесторов воспринимают ICO как способ быстрого спекулятивного заработка в любом случае — и мало тревожатся о судьбах тех, кто останется с идущими на дно токенами на руках последними.

Однако плохо продуманная токенизация может угрожать и самим проектам — особенно тем, которые серьёзно относятся к своим обещаниям и интересам владельцев токенов. Можно выделить как минимум две основных модели самоубийственной токенизации проектов, выходящих на ICO:

Если токенизация встроена в саму механику проекта , растущая дороговизна приобретения токенов сама по себе станет препятствием на пути развития — в какой-то момент , как бы ни была привлекательна идея проекта , выросший порог входа станет пригласительным билетом в бизнес для конкурентов и даже полных его аналогов , но уже не ограниченных токенизацией;

растущая дороговизна приобретения токенов сама по себе станет препятствием на пути развития — в какой-то момент как бы ни была привлекательна идея проекта выросший порог входа станет пригласительным билетом в бизнес для конкурентов и даже полных его аналогов но уже не ограниченных токенизацией; Если токен является чисто финансовым инструментом займа , то гарантия повышения его цены ложится на проект в виде дополнительного расхода на их выкуп. И вновь неизбежно наступление момента , когда дополнительная нагрузка в виде выкупа токенов ослабляет проект на фоне конкурентов , которым не пришлось брать на себя « вечных» обязательств перед токенхолдерами. Даже если у проекта не было конкурентов на момент запуска — они появятся в случае успеха его модели , и ему придётся « забыть» о своих обещаниях покупателям токенов , чтобы выжить.

Ситуация, когда фактор, способствовавший запуску проекта и его успеху на первых порах, становился препятствием его развитию в дальнейшем, абсолютно типична для бизнеса. Компании, которые находят в себе силы измениться, выживают, остальные пропадают в безвестности.

В случае, когда такой фактор — интересы токенхолдеров, оба варианта развития ситуации: и отказ от токенов, и гибель бизнеса, на развитие которого и был завязан рост их стоимости — означают неизбежность обнуления стоимости токенов. Таким образом, успех или провал инвестиции в ICO сводится к поимке момента, когда токены максимально дорогие — до того, как они окончательно перестанут стоить хоть сколько-нибудь. Часто момент, когда стоимость токенов будет отпущена на произвол судьбы, можно отследить прямо по ходу чтения проспектов (white paper) ICO.

Как ни крути, по злому умыслу или недосмотру, а токены множества обречены на обесценивание даже в случае не только успеха ICO, но и самого проекта, на который собирались средства.

Впрочем, рынок ICO эта новость не обрушит: большинство токенхолдеров и так это понимают, и вкладываются в ICO по схеме «на старте купил — на хайпе продал» — тогда обесценивание токенов станет проблемой не вторых и даже не третьих по очерёдности его владельцев. И эта ситуация устраивает всех — и тех, кто просто хочет поднять на ICO инвестиций (не говоря уж об откровенном скаме), и тех, кто на игре на токенах стремится подзаработать.

Всех, кроме будущих лузеров, оставшихся на руках с обесценившимися токенами — и тех, кто всё-таки рассматривает ICO как средство, а не цель — и не хочет в будущем оставлять за собой шлейф из разочарованных владельцев токенов.

Как продумать свою токенизацию, чтобы не оказаться скамером поневоле

Принцип, на самом деле, довольно прост: продумать судьбу собственного токена до момента, когда он перестанет приносить прибыль. И рассказать его покупателям, что вы планируете c этим делать.

Предусмотреть условия полного выкупа токенов. Решить вопрос «последнего токенхолдера» позволит полный выкуп токенов в качестве одного из этапов развития. Такая модель отлично подойдет, если вашей целью является создание работающего бизнеса под продажу в рыночной нише, потенциально позволяющей вырастить его капитализацией в разы по сравнению с изначальными вложениями. Выручку от продаж можно направить на обратный выкуп всех оставшихся на вторичном рынке токенов, включая токены команды и основателей.

Предусмотреть условия прекращения поддержки курса токенов. Другим вариантом прозрачной токенизации будет заранее обозначенный предел возврата инвестиций относительно цены покупки токена, предусматривает проект. Как только сумма средств, потраченных на обратный выкуп токенов или выплаты дивидендов по ним, в определённое количество раз превысит сумму, изначально собранную за них на ICO — неважно, с мультипликатором 10, 20 или 100 — проект официально прекращает поддержку курса токенов. Кто после этого оказался с токенами на руках — проект не виноват. От текущей ситуации с неизбежным обесцениванием токенов это отличается только прозрачностью — и какими-никакими гарантиями возврата хотя бы в пределах обещанного компанией, выпустившей токены, мультипликатора.

Возможно, вы можете предложить и другие модели превращения токенов из инструмента дикой спекуляции в более-менее прозрачный инвестиционный (или «инвестиционный», на случай если нас читают представители SEC)? Или рассказать о каких-либо ещё известных вам вариантах решения проблемы порочной токенизации на уровне механики ICO в других проектах?

Целью этой статьи и обмена мнений вовсе не является сделать ICO надёжным и предсказуемым инструментом краудфандинга. Кто хочет надёжности и предсказуемости — открывают депозиты в банке «Открытие» (упс…). А ICO и токены были и останутся венчуром и спекуляцией, как ни крути. Однако в наших силах исправить их репутацию, чтобы то, что сейчас чаще называют новой пирамидой, по достоинству было признано, как морально, так и юридически, как допустимый и легитимный способ финансирования новых идей. В конце концов, удалось же биткоину пройти тот же самый путь от мутной, с точки зрения широких народных масс, затеи, связанной с чёрным рынком и криминалом — к лидеру мощного глобального тренда на криптовалюты и блокчейн-технологии. ICO в перспективе может рассчитывать и на большее.

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