Часть пользователей сообщила о проблемах с доступом к разделу «Мои аудиозаписи» в старых версиях приложения «ВКонтакте». Реплики слушателей собрал vc.ru. Пресс-секретарь «ВКонтакте» Евгений Красников объяснил неполадки техническими причинам и предложил: «Таким пользователям мы предлагаем обновить приложение, если это возможно». Новая версия ВК приложения, а так же «Одноклассников» и музыкальное приложении Boom (все управляются Mail.ru Group) с 1 октября 2017 запустила ограничение «1 час в сутки» на фоновое бесплатное прослушивание музыки. За превышение лимита нужно заплатить 149 рублей в месяц.